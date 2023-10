Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna een kwart van de wereld voelt zich eenzaam, stelt onderzoek: ‘Het kan iedereen treffen’

Als je je eenzaam voelt, ben je lang niet de enige. Bijna 1 op de 4 volwassenen over de hele wereld geeft namelijk aan zich erg of redelijk eenzaam te voelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Uit het nieuwe onderzoek, dat werd uitgevoerd in 142 landen door Meta-Gallup, bleek dat 24 procent van de mensen van 15 jaar en ouder aangaf zich zeer of tamelijk eenzaam te voelen.

Onderzoek naar eenzaamheid

Uit het onderzoek bleek ook dat de percentages eenzaamheid het hoogst waren onder jongvolwassenen, met 27 procent van de mensen in de leeftijd van 19 tot 29 jaar die aangaven zich zeer of tamelijk eenzaam te voelen. De laagste percentages werden gevonden bij oudere volwassenen. Slechts 17 procent wereldwijd van de mensen van 65 jaar en ouder gaf aan zich eenzaam te voelen, blijkt uit het onderzoek.

Meer dan de helft van de volwassenen van 45 jaar en ouder gaf aan zich helemaal niet eenzaam te voelen. Terwijl de meerderheid van degenen jonger dan 45 antwoordde dat ze zich op zijn minst een beetje eenzaam voelen.

‘Kan iedereen op elke leeftijd treffen’

„Er is veel onderzoek dat wijst op de gevaren van eenzaamheid en sociaal isolement onder oudere volwassenen”, vertelt Ellyn Maese, een senior research consultant bij Gallup, aan CNN. „Dit onderzoek herinnert ons er echt aan dat eenzaamheid niet alleen een probleem is van ouder worden. Het is een probleem dat iedereen op elke leeftijd kan treffen.”

Terwijl er weinig of geen verschil was in de gerapporteerde eenzaamheid tussen mannen en vrouwen, waren er in sommige landen aanzienlijke verschillen, zei Maese. „Over het geheel genomen hadden 79 van de 142 landen een hoger percentage zelfgerapporteerde eenzaamheid bij vrouwen dan bij mannen.”

Verschillen in eenzaamheid

Maese hoopt dat het onderzoek zal leiden tot verder onderzoek naar hoe eenzaamheid kan verschillen per land, leeftijd en geslacht. „Ik hoop dat het zal aanzetten tot dieper graven in wat er gaande is met eenzaamheid en sociale verbondenheid.”

Vorige Volgende

Reacties