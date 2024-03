Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sylvia Geersen en Erica Meiland in Chateau Meiland VIPS openhartig over verlies door verslaving

Sylvia Geersen en Viktor Brand waren in de aflevering van van gisteren te gast in Chateau Meiland VIPS. Terwijl Martien en Montana Meiland met Mr. Frank Visser-presentator Viktor een potje gaan tennissen, nemen Erica en Maxime Meiland Sylvia mee voor een massage. Daar ontstaat vervolgens een openhartig gesprek, want Sylvia en Erica blijken allebei een zus verloren te hebben aan de gevolgen van verslaving.

Terwijl Martien, Montana en Viktor voor hilariteit zorgen op de tennisbaan – tennissen blijkt Martien namelijk niet echt te liggen – gaat het er bij Erica, Maxime en Sylvia een stuk serieuzer aan toe. Terwijl de vrouwen met hun hoofd in het gat van de massagestoel liggen, ontstaat er een openhartig gesprek.

Sylvia en Erica openhartig in Chateau Meiland VIPS

„Ik was vijftien en had een oudere zus, zij was zes jaar ouder dan ik. Ze zorgde niet goed voor zichzelf en kwam met de verkeerde mensen in aanraking”, vertelt Sylvia in Chateau Meiland VIPS. „Ze was te lief, te naïef en te goed eigenlijk. Toen ze 21 was, is ze overleden.”

Het verhaal van Sylvia maakt ook bij Erica wat los. „Ik heb zelf ook zoiets meegemaakt”, reageert ze. „Mijn zus groeide op in de wilde jaren zeventig. We verhuisden van het oosten van het land naar Sassenheim en dat heeft ze nooit goed kunnen verwerken. Het stapelde zich op. En op een gegeven moment biedt iemand je een pilletje aan waardoor je je lekkerder gaat voelen en zo komt van het een het ander.” De zus van Erica zakte steeds dieper weg in haar drugsgebruik. „Uiteindelijk heeft ze ook heroïne gebruikt.”

Ze was te lief, te naïef en te goed eigenlijk. Toen ze 21 was, is ze overleden.

Net als de zus van Sylvia is ook Erica’s zus gestorven aan de gevolgen van drugsgebruik. „Dat is wel het ergste wat je mee kan maken, dat je je eigen kind overleeft”, reageert Maxime. „Mijn vader zei: je hoort je eigen kind niet te begraven”, bevestigt Sylvia.

Praten over verlies

Veel praat Sylvia naar eigen zeggen niet over het verlies. „Dat zijn dingen, die stop ik dan weg. Als ik aan haar denk, dan denk ik: dat is mijn zus en ze zit in mijn hart. Maar eigenlijk praat ik daar nooit over.”

Erica ziet dat anders. Zij vindt het juist wel fijn om over haar verlies te praten. „Ik denk ook dat het heel belangrijk is om over dat soort dingen te praten. Op een gegeven moment gaat de lading eraf. Het is triest en het had natuurlijk nooit mogen gebeuren, maar het hoort bij het leven.”

De hele aflevering van Chateau Meiland VIPS kijk je terug via KIJK.nl.

Vorige Volgende

Reacties