Docu William en Kate kijkt lekker weg, maar meer dan een uur geneuzel wel wat veel

De 40ste verjaardag van prins William en Kate wordt vanavond gevierd met een documentaire op de Nederlandse tv. Zij blies in januari 40 kaarsjes uit, de toekomstige koning van Groot-Brittannië morgen. Metro zag de docu alvast.

‘Toekomstige koning’ ja, want daar moet de Willem van de UK nog even op wachten. Wat heet: als het goed is bestijgt zijn vader Charles die troon eerst nog. Charles is nu 73 jaar en wacht al een halve eeuw op een kroon, maar zijn moeder, queen Elizabeth, houdt het leven op haar 96ste – hoewel nu broos – nog altijd vol. William en Kate: koningspaar in de wacht heet de documentaire op Net5 dan ook. Intrigerend natuurlijk, zo’n koninklijk leven en daarom bekeken we het 1 uur en 5 minuten durende programma alvast voor de Metro-rubriek Blik op de Buis.

Uniek inkijkje bij William en Kate?

Prins William Windsor en Catherine Middleton, hertog en hertogin van Cambridge. Zo moeten we het stel dat vanavond (20.30 uur) in de schijnwerpers staat officieel noemen. ‘Een unieke kijk in het leven van het toekomstige Britse koningspaar’, noemt Net5 de docu in de aankondiging. Dat valt wel mee. In William en Kate: koningspaar in de wacht komen veel mensen aan het woord, behalve William en Kate zelf. Een inkijkje vooral van buitenaf dus.

Sam Hoevenaar, verslaggever Koninklijk Huis bij LINDA., zocht tal van mensen op en praat ‘de boel’ ook aan elkaar. Dat klinkt soms als een vlotte spreekbeurt, al heeft zij met bijvoorbeeld ‘en ja, Kate weet haar prins binnen te hengelen’ ook leuke teksten. Hoevenaar kreeg een flinke reeks mensen voor haar camera. Daarbij zie en hoor je vanavond onder meer journalist Omid Scobie, die een boek over de Harry en Meghan schreef. De broer van William dus, die zijn koninklijke titel inleverde en zijn vrouw, niet de grootste vriendin van Kate (maar die verhalen kennen we nu wel). Verder ook The Sun-fotograaf Arthur Edwards, die de beroemdste Britse familie en hun 1200 jaar oude koningshuis al veertig jaar op de gevoelige plaat vastlegt, en de Nederlandse journalisten en kenners Vanessa Lamsvelt en Lia van Bekhoven.

Jurken met stippeltjes

Veel boeiender is de oom van Kate vanaf Ibiza. De man die Kate als bruidsmeisje op zijn bruiloft had, kennen we natuurlijk niet. Hij blijkt een man die de voorpagina’s in Engeland nog weleens haalde, onder meer omdat hij betrapt werd als drugsgebruiker. Liever dat in William en Kate: koningspaar in de wacht dan een modeontwerpster en modejournalist over ‘de stijlprinses’. Een van hen laat zien dat zowel Williams moeder – de helaas verongelukte Diana – als zijn Kate een jurk met stippeltjes droeg bij het tonen van het eerste kind (William en Kate hebben er drie). Woehoe! Wel een compleet andere kleur en totaal andere stippeltjes, maar toch. Het mode- en stijlgewauwel komt vaak aan bod (‘ongelooflijk hoe goed Kate er een paar uur na de bevalling al weer uit kon zien’). Het kan zijn dat dit niet aan de verslaggever is besteed trouwens en jij er thuis op de bank van zit te smullen.

Dat gezegd hebbende: verhalen en programma’s over koningshuizen en types als William en Kate zijn sowieso smakelijke kost voor velen. Maar echt leuk wordt het als je feitjes meekrijgt die je echt niet weet of vergeten was. Dat Kate als relatief eenvoudige studente kunstgeschiedenis – wel met bemiddelde ouders – ‘een stabiel persoon uit een stabiel gezin is’: gaap. Veel leuker is het om te horen dat het ooit tijdelijk uit ging tussen de koninklijke tortelduifjes en hoe Kate aan haar bijnaam Waity Katy kwam. Helemaal leuk: een Rotterdamse die vertelt over het bezoek van de hertogin aan De Bouwkeet in Rotterdam, een instelling waar jong en oud terecht kan om mooie dingen te maken, en de talloze regeltjes waaraan de vrouw zich moest houden.

Spraakmakend is het allemaal niet

Veel Kate dus, wat minder William. Beetje saai figuur eigenlijk, die laatste. William en Kate: koningspaar in de wacht is helaas niet spraakmakend. We moeten het hebben van Harry die toen hij nog in de buurt van zijn broer en schoonzus woonde weleens onaangekondigd binnenstapte. En wat denk je? Dan pakte hij uit de koelkast wat hij nodig had…

Kijkt best lekker weg hoor, deze docu. Maar meer dan een uur pratende hoofden met weinig écht indrukwekkende verhalen is wat veel van het goede. Elke documentaire over de omgekomen moeder Diana is interessanter. En een uur over Harry en Meghan zou wellicht ook wat meer opleveren.

Aantal blikken: 2,5 uit 5.