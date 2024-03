Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weekendje weg? Dit zijn de populairste bestemmingen tijdens de paasdagen

Pasen staat weer (zo goed als) om de hoek. Een paar dagen vrij en dus het perfecte moment om een (lang) weekend weg te gaan. Of je het nou dicht bij huis zoekt of liever wat verder weg: een weekendje goed uitrusten is nooit verkeerd. Maar wat zijn de populairste bestemmingen tijdens het paasweekend?

Uit onderzoek van Skyscanner blijkt dat 84 procent van de reizigers rond die tijd een korte trip plant, van maximaal een week.

Stedentrip tijdens Pasen: deze steden zijn populair

Eerder vertelden we je al met welke truc je 48 dagen vrij bent dit jaar, terwijl je maar 25 vakantiedagen opneemt. Pasen is één van die weekenden waarbij je deze truc kunt toepassen. Volgens Skyscanner blijven steden binnen Europa populair voor een (korte) stedentrip en vliegen Nederlanders liever minder dan vier uur tijdens de paasdagen.

Dit is de top 10 van meest populaire bestemmingen:

Barcelona Londen Lissabon Istanbul Malaga Rome Milaan Valencia Madrid Alicante

Over het algemeen blijven Nederlanders een beetje bij wat ze kennen. Ze vinden het fijn om steden of landen te bezoeken waar ze al bekend mee zijn. Wel staan steeds meer reizigers ervoor open om iets nieuws te proberen. Uit onderzoek van Skyscanner bleek namelijk dat 90 procent van de Nederlanders wel een nieuwe bestemming wil ontdekken, maar bijna de helft (44 procent) niet weet waar ze heen moeten.

Probeer ook deze bestemmingen

Ben jij één van die mensen die wel iets nieuws willen proberen, maar niet zo goed weet wat? Ook dan hebben we wat tips voor je. Want zeg nou zelf: een weekendje Barcelona, omringd door andere Nederlanders, heb je misschien ook wel gezien. Check bijvoorbeeld de mooiste vakantieadresjes in Mexico, gebaseerd op Wie is de Mol?, of probeer de ‘Malediven van Europa’.

Wil je het allerliefst naar de zon, voor een zacht prijsje? Daar vertellen we je alles over in onderstaand artikel:

Vorige Volgende

Reacties