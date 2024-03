Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

1 op de 10 jongeren stuurt weleens naaktfoto’s van een ander door, dit is waarom

Voor likes, status en soms zelfs om te bewijzen dat het gelukt is om iemand te ‘regelen’. 10 procent van de jongeren stuurt weleens naaktfoto’s van een ander door en dat terwijl daar vaak geen toestemming voor is gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Van de 1827 mensen tussen de 16 en de 34 jaar die aan het onderzoek deelnamen, doet 68 procent aan sexting, het versturen van seksueel getinte berichten. 47 procent stuurt ook weleens seksueel getinte foto’s of video’s van zichzelf.

Niet elke ontvanger van naaktfoto’s is te vertrouwen

Maar niet elke ontvanger van deze beelden is te vertrouwen, zo blijkt uit het onderzoek van EenVandaag. Zeker 12 procent van de mannen heeft weleens foto’s of filmpjes doorgestuurd. Onder vrouwen heeft zo’n 4 procent dat weleens gedaan.

„Ik had met zes vrienden een groepsapp waarin we alle naaktfoto’s die we ontvingen, deelden met elkaar”, vertelt iemand uit het Opiniepanel. Een ander zegt de foto’s doorgestuurd te hebben „omdat je daarmee kon laten zien dat je iemand ‘geregeld’ had”.

1 op de 5 jongeren geeft aan dat het je eigen schuld is als je naaktfoto’s worden doorgestuurd omdat je weet welk risico je neemt als je het wel doet. Onder jonge mannen vindt zelfs ruim 26 procent dit.

Schuld van de verspreider

Maar de meeste deelnemers aan het onderzoek van EenVandaag delen die mening niet. „Dat soort beelden stuur je in goed vertrouwen. Als dat wordt doorgestuurd, is het vooral de verspreider die de fout maakt. En niet degene die de foto maakt.”

Sommige mensen die ooit naaktfoto’s hebben doorgestuurd, zeggen daar dan ook spijt van te hebben. „Eigenlijk best stom nu ik erover nadenk”, reageert iemand. „Ik heb er toen eigenlijk nooit over nagedacht wat het met diegene kon doen”, aldus een andere deelnemer.

Impact kan groot zijn

De impact kan namelijk groot zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Een slachtoffer vertelt: „Toen ik 14 was, heb ik een keer de fout gemaakt om een foto in bh naar iemand te sturen. Die is vervolgens verspreid door diegene, waardoor ik van middelbare school heb moeten wisselen.”

Ze is niet de enige die het overkwam dat naaktfoto’s werden doorgestuurd. 8 procent van de vrouwelijke deelnemers geeft aan dit weleens meegemaakt te hebben.

Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat jongeren zich vaak onvoldoende realiseren wat de gevolgen kunnen zijn van het doorsturen van naaktfoto’s. Veel panelleden pleiten dan ook voor om er voorlichting over te geven op scholen.

