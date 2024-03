Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljoenenjacht-finalist loopt groot geldbedrag mis: ‘Wat een pech-uitzending’

Helaas: Mike ging er gisteravond vandoor met een lager bedrag van gehoopt in Postcode Loterij Miljoenenjacht. „Ik had het me wel iets anders voorgesteld dit”, grapt zijn verloofde Bibian.

De twee hebben namelijk een droombruiloft te plannen…

Het zit Miljoenenjacht-finalist Mike niet mee: de koffers met hoge bedragen vliegen eruit. De 2,5 miljoen, de 1 miljoen, de 500.000 euro… Vooral het laatste koffertje blijkt funest te zijn. De bank, die eerder nog een bod van 38.000 euro wilde geven, biedt nu nog ‘maar’ 14.000 euro. Als Mike dan teleurgesteld de volgende koffer openmaakt en daar 20 cent in zit, voelt hij de bui al hangen.

„Ik denk dat ik ga drukken hoor Bibian”, zegt hij tegen zijn verloofde. „Het is een leuk dagje uit.” Het duo kan nog lachen, en volgens presentatrice Linda de Mol „valt het allemaal wel mee”. Maar toch had verloofde Bibian het zich wel „anders voorgesteld”.

‘Balen als een stekker’

De Mol snapt de teleurstelling. „Ik sta hier ook te balen als een stekker”, geeft de presentatrice toe. „Wil je nog andere koffers open maken?” Mike besluit van niet en drukt op de knop. „Nee, ik maak niks meer open. Dit gaat lekker mee naar huis, ik vind het goed.”

Met de druk op de knop hebben Mike en de bank officieel een deal. „Wat een ongelofelijke pech-uitzending”, verzucht de Mol. „Doe er op die bijzondere dag iets extra leuks mee, want liefde is altijd belangrijker dan geld. Dat is het enige wat ik kan zeggen, gefeliciteerd met 14.000 euro.”

Gelukkig kan de Miljoenenjacht-finalist er wel om lachen. Zeker als hij in de overige koffers opent die, mits hij door was gegaan, weg zou spelen. In een van de koffertjes zit namelijk tien euro. „Een tientje zit erin, 10 euro, 14.000 euro. Niet slecht gedeald eigenlijk.”

Met het gewonnen geld kunnen Mike en Bibian misschien niet hun droombruiloft plannen, maar een mooi feest kan het alsnog worden. „Op maandagochtend”, grapt Mike. Naast een bruiloft, stond ook nog een camper kopen en een mooie reis maken op de planning, had Mike een van de hoofdprijzen gewonnen. De Mol vindt het maar spijtig: „Sorry, ik had je zoveel meer gegund.”

