Raymond Mens botst bij Op1 met Sophie van den Enk: ‘Makkelijk om al die mensen dom te noemen’

Amerikadeskundige Raymond Mens en Keuringsdienst van Waarde-presentatrice Sophie van den Enk botsten gisteravond behoorlijk bij Op1. Want Mens raakte nogal geirriteerd toen Van den Enk de Donald Trump-stemmers omschreef.

Aan de Op1-tafel bespraken presentatoren Margje Fikse en Charles Groenhuijsen met kenners de Amerikaanse verkiezingen. Amerikanist Van den Enk, wiens partner Amerikaans is, loofde in eerste instantie het presidentschap van Joe Biden. „De economie gaat goed. De inflatie loopt goed, er is een hoog beursrecord, de werkeloosheid is laag en hij heeft wetgeving er doorheen gekregen. Als je kijkt wat hij er doorheen heeft gekregen in een ongelofelijk gespleten landschap. Dan is dat indrukwekkend”, aldus Van den Enk.

Sophie van den Enk omschrijft Trump-stemmers

Maar daar zijn niet alle tafelgasten het mee eens. Volgens journalist Roderick Veelo heeft Biden vier jaar lang de tijd gehad om Amerika weer te verbinden. Iets dat de Amerikaanse president volgens Van den Enk absoluut gedaan heeft. „Maar dan had hij al die stemmers op Trump tot zich moeten laten komen”, aldus Veelo.

Dan omschrijft Van den Enk de Trump-stemmers. „Er is een groep mensen die niet voor rede vatbaar is. Die lopen achter Trump aan, al eten ze hun eigen moeder op. Die gaan tot het bittere einde.” Veelo onderbreekt haar. „Maar dat is toch niet de helft van de Amerikanen?” Dat beaamt Van den Enk. „Er is ook nog een groep onafhankelijk denkenden.”

Raymond Mens corrigeert Van den Enk bij Op1

En dan haakt ook Raymond Mens in. „Het is toch veel interessanter om een bredere analyse erop op los te laten dan alleen: ‘Al die mensen zijn dom’. Doe jezelf ook niet zo tekort, zou ik zeggen. Dat is toch een makkelijke analyse? Al die mensen zijn dom en lopen achter Trump aan.”

Volgens Mens is inmiddels bekend, ook uitgesproken door het Hoger Gerechtshof, dat Trump niet van het stembiljet verdwijnt. „Die tweestrijd gaat echt beginnen. Biden begint met een enorme achterstand. Om drie redenen. Migratie is een groot probleem. Aan de grens met Mexico is het een chaos. De economische cijfers zijn inderdaad goed, maar Amerikanen voelen dat niet zo. En er zijn zorgen over zijn leeftijd. Zelfs onder zijn eigen partijgenoten.”

Europese visie op Amerikaanse verkiezingen

Later nuanceert Van den Enk haar eigen woorden over de Trump-stemmers. „Ik zeg echt niet dat alle Amerikanen die op Trump gestemd hebben, dom zijn. Dan diskwalificeer ik mijn eigen schoonouders. Maar als je nu nog met je volle verstand, met alle feiten die er liggen over deze man, op hem stemt. Dan heeft de democratie in Amerika een heel groot probleem.”

Volgens Veelo en Mens moeten we ons in Europa meer verplaatsen in de Amerikaanse kiezers. Volgens Veelo hebben veel Amerikanen eerder op democraten gestemd, maar voelen zij zich in de steek gelaten. „De democraten hebben net zoveel schuld aan de herverkiezing van Trump als de republikeinen zelf.” En daar is Mens het mee eens. De zittende president is nu eenmaal verantwoordelijk voro wat er in het land gebeurt. En daar wordt dus in dit geval Biden op afgerekend. Volgens hem moeten Amerikaanse kiezers nu eenmaal kiezen tussen twee kwaden.

Je kijkt Op1 terug via NPO Start.

