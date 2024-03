Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen zien familiebezoek als een verplichting

Ga jij vaak genoeg op visite bij je familie? Veel Nederlanders zouden dat vaker willen doen, al voelt zo’n bezoekje soms wel als een verplichting…

Maar liefst 52 procent van de Nederlanders vindt dat ze best wat vaker langs mogen gaan bij familie. Dat blijkt onderzoek van het niet-medische hulpplatform Beep for Help onder 1014 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. De helft van de Nederlanders ziet een familiebezoek als iets dat verplicht is.

We willen vaker bij familie op bezoek, maar hebben geen tijd

Waar je misschien zou denken dat vooral opa’s en oma’s het contact met bijvoorbeeld (klein)kinderen missen, zijn het vooral de jongeren die hunkeren naar meer contact met hun familie. Twee op de drie jongeren (onder de dertig jaar) wil vaker bij familie langsgaan. 67 procent ziet familiebijeenkomsten echter weleens als een verplichting.

Maar als veel mensen hun familie dan vaker willen zien, waarom gebeurt dat niet? Tijdsgebrek is reden nummer één. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er niet genoeg uren in een dag, week of maand zijn om voldoende op bezoek te gaan bij familie. Een groot deel (54 procent) voelt zich daar schuldig over.

Vooral dertigers (76 procent) vinden het lastig om tijd vrij te maken voor familie.

Gedwongen tot huishoudelijke hulp

We hoeven echter niet íedereen in onze familie te zien. Een derde van de mensen die meededen aan het onderzoek, geeft aan dat ze niet met ieder familielid contact hoeven te hebben. Dat kan komen omdat het soms moeite kost zo’n relatie in stand te houden. 38 procent van de Nederlanders voelt zich weleens gedwongen om familieleden te helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen, verhuizen en/of andere klusjes.

„Een bezoek aan familie draait om gezelligheid, warmte en hopelijk goede gesprekken. Het laatste wat je wil, is verwelkomd worden door een berg afwas of andere huishoudelijke taakjes”, zegt Margreth van Kuijl, People Manager bij Beep for Help.

