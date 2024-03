Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-Melissa trekt gezang date heel slecht: ‘Ik kan dit niet aanhoren’

LLDL-kandidaat Arno besloot tijdens zijn sportsessie ook gelijk even zijn zangkunsten te laten horen. Maar zijn date Melissa bleek daar iets minder enthousiast over en besloot de stekker uit de speaker van het Lang Leve de Liefde-huis te trekken.

De 21-jarige Arno vertelt aan het begin van zijn 24 uurs-date dat hij zelf al behoorlijk vaak verliefd is geweest. De Vlaming zoekt een lieve en schattige vriendin. De 20-jarige Melissa is op zoek naar haar eerste romantische vriendje. De twee beginnen goed aan hun LLDL-avontuur samen en waarderen elkaars cadeautjes.

Arno is heel enthousiast en praat veel, legt hij uit. Melissa is een echte Ajax-fan. Vorige week kreeg kandidaat Dion nog blinde paniek toen hij hoorde dat zijn date uit Amsterdam kwam. Hij is zelf namelijk diehard FC Utrecht-fan en haat Amsterdam. Maar Arno vindt de liefhebberij van Melissa niet zo’n probleem. Al heeft Arno zelf helemaal niks met voetbal.

Later blijkt toch dat de twee nogal verschillen. Arno ziet ook wel dat hun interesses nogal uiteen lopen. En Melissa denkt dat Arno wellicht te lief voor haar is. „Het is niet helemaal wat ik verwacht had”, zegt ze. Ze heeft meer pit nodig en Arno had van haar wel iets knapper mogen zijn.

Zingen tijdens sportsessie in Lang Leve de Liefde

Als Arno besluit om even lekker te gaan sporten, komen ook zijn zangkunsten tevoorschijn. Terwijl hij op de lopende band beweegt, zingt hij hard mee met het liedje Love Today van Mika. Melissa kan haar lach niet inhouden als ze de hoge tonen uit de sportruimte hoort. En hoewel ze het eerst nog best grappig vindt, begint het gezang van haar date uiteindelijk te irriteren. „Ik kan dat gezang toch niet aanhoren. Sorry hoor”, zegt ze terwijl ze naar buiten vlucht. „Zal hij al opgehouden zijn?”

Maar Arno heeft een nieuw plaatje aan gezet en zingt dit keer I Wanna Know What Love Is van Foreigner luidkeels mee. En dan besluit Melissa het heft in eigen hand te nemen en de muziek uit te zetten en de stekker eruit te trekken. Arno lijkt verward als de muziek er ineens mee ophoudt tijdens zijn sportsessie, maar Melissa kan er smakelijk om lachen.

Vanavond is te zien hoe Arno reageert op de actie van Melissa, om 19.00 uur op SBS6.

Je kijkt Lang Leve de Liefde terug via KIJK.

