Deze oplaadtrucs voor je iPhone werken eigenlijk helemaal niet (en deze wél)

Er gaan op internet veel tips en trucjes rond om je batterij van je iPhone sneller op te laden. Maar er zijn er ook genoeg die eigenlijk helemaal niet werken. Je internet en Bluetooth uitzetten, bijvoorbeeld? Dat maakt weinig verschil.

Wie kent niet dat gevoel dat als de batterij van je smartphone leeg is, het wel lijkt alsof ‘het leven even stilstaat’? Er is zelfs een naam voor de angst om je huis uit te gaan als je smartphone-batterij minder dan 20 procent opgeladen is. Battery anxiety heet dat. Volgens een onderzoek waarover Metro eerder over schreef, heeft een derde van de Nederlanders er last van.

En dan komen tips om je procentjes rechtsboven in beeld te besparen natuurlijk goed van pas. De Britse krant The Sun zet een aantal tips op een rij waar je beter géén aandacht aan kunt besteden en schrijft ook welke trucjes wél werken.

WiFi en Bluetooth aan of uitzetten? Het maakt niet zoveel uit

Allereerst maakt het weinig verschil of WiFi of Bluetooth aan of uit staat. Die functies verbruiken weinig energie op telefoons. „In feite verbruikt een apparaat meer batterij van 4G en 5G dan van WiFi. Wanneer WiFi is uitgeschakeld, zal het in plaats daarvan zijn toevlucht nemen tot het mobiele netwerk.”

Wie daadwerkelijk de batterij van de telefoon wil sparen, kan beter de vliegtuigmodus inschakelen om alle verbindingen te blokkeren.

Batterijbesparende maatregelen voor iPhone die wel en niet werken

Ook het geforceerd sluiten van apps is niet per definitie een batterijbesparende maatregel. Het kán energie besparen, maar dan is het verstandig om eerst bij de instellingen na te gaan of de app een zware batterijzuiger is. Niet alle apps verbruiken veel energie.

Het uitschakelen van die lichte apps zal juist weinig verschil maken voor de duur van de batterij. Sterker nog: een app die je vaak gebruikt constant volledig afsluiten en opnieuw opstarten kost meer energie dan deze app op de achtergrond aan laten. Denk bijvoorbeeld aan apps als Whatsapp en Instagram, die je misschien beter met rust kan laten.

En was het misschien bij oude telefoons nog handig om ze volledig te laten leeglopen voordat je ze oplaadde, nu is dat niet meer van toepassing, schrijft de Britse krant. Met de moderne batterijen van onder meer Apple zijn korte oplaadbeurten soms zelfs nuttiger. Die zorgen er namelijk voor dat het batterijvermogen ‘op peil’ blijft.

Welke batterijbesparende tips werken wél?

Apple deelt voor gebruikers van iPhones vier tips om ervoor te zorgen dat je telefoon niet zo snel leeg raakt.

Een up-to-date iPhone – In de updates van Apple zitten ook verbeteringen in de software die de batterijduur verlengen. Daarom adviseert de iPhone-fabrikant altijd de nieuwste versie van iOS op de telefoon te downloaden.

Energiebesparende modus – Wie een snelle oplossing zoekt: iPhones beschikken over een handige functie die ervoor zorgt dat bepaalde taken op de achtergrond worden uitgezet waardoor de batterij langer meegaat.

Schermhelderheid – Een andere snelle oplossing: dim de helderheid van het scherm. Een helder scherm is een van de grootste batterijvreters.

Locatievoorziening – Schakel je locatie uit in de instellingen.

