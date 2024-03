Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pikante date met lapdance in Lang Leve de Liefde: ‘Wat een slechte pornofilm’

Tussen Wieger en Peggy in Lang Leve de Liefde spatten de vonken er vanaf. Dat ging gisteravond zo ver, dat kijkers zich afvroegen of ze wel doorhadden dat ze op nationale televisie te zien waren.

Maandag was te zien dat de eerste 24 uur van de date uitstekend verliep. De twee hebben zelfs al gekust.

Wieger en Peggy in Lang Leve de Liefde

„We zijn té goed gematcht”, concludeert Wieger in de nieuwste aflevering. „Ze hebben inderdaad goed hun best gedaan”, vindt Peggy ook. „Je bent er een uit duizenden, man”, overlaadt Wieger haar met complimenten. „Waar heb je al die jaren gezeten, kanjer?”

De twee kussen er lustig op los en dromen al voorzichtig van een toekomst samen. „Stel dat we bij mij of bij jou zouden zijn, we zijn lekker vrij en ik ben eerder wakker dan jij”, schetst Wieger. „Dan ben ik de eerste die voor jou een bak koffie gaat zetten en croissantje gaat maken. Of dat ik een broodtrommeltje voor je klaarmaak als je heel vroeg moet werken en een briefje erbij: ‘Werkse schat, ik houd van je.’”

Wieger vindt het allemaal heel bijzonder. „Ik heb van elke minuut, elke seconde genoten. Het lijkt net of we elkaar al heel lang kennen. Alsof we al tien jaar in een relatie zitten. Het is gewoon vanzelfsprekend en we voelen elkaar goed aan.” Peggy is het daarmee eens. „Qua karakter matchen we goed. We ontdekken vast nog wel minpuntjes aan elkaar, maar de basis is er eigenlijk al voor een groot deel en andere dingen kunnen groeien.” Het zal dan ook niemand verbazen dat ze gaan verlengen. „Ik ben zo blij als een klein kind”, roept Wieger uit.

Lapdance en hottub

Hoe erg de twee zich op hun gemak bij elkaar voelen, wordt nog maar eens duidelijk als Peggy zich speciaal voor Wieger in een piratenpakje hult. „Niet schrikken”, zegt ze als ze met haar outfit de kamer inkomt. „Ik kijk mijn ogen uit”, zegt Wieger tevreden. „Sexy hoor. Ik rijg je aan mijn speer.”

Dan is het Wiegers beurt voor een ‘act’. Hij doet een zwart overhemd aan en verleidt Peggy met een lapdance. Als ze even later samen in de hottub gaan en truth or date spelen, is de seksuele chemie helemaal niet meer te houden. Zo moet Wieger de buik van zijn date likken en zet hij haar even later tegen de muur aan, terwijl hij zijn verlangens in haar oor fluistert.

Kijkers weten niet wat ze zien. Hoewel het programma weleens vaker pikante dingen laat zien, blijft het meestal heel keurig. „Lang leve de porno”, klinkt er. „Jullie zijn op tv, hè.”



Wat een slechte pornofilm zit ik nu te bekijken bij #lldl #langlevedeliefde — Jaap van der Vinne (@JvanderVinne) March 19, 2024



Ik mag hopen dat ze vergeten zijn dat dit ook uitgezonden wordt #langlevedeliefde #lldl — Bas (@basjansen_14) March 19, 2024



Oh god, nog een sessie in de hete tobbe en dan ben ik wel klaar met dat geile stel #lldl #langlevedeliefde — Betty_Boop (@BettyBo41002130) March 19, 2024

