Johan Derksen in Vandaag Inside over kaarsverhaal: ‘Soms maak je verhalen iets spannender’

De Vandaag Inside-heren konden het gisteravond niet laten om het alwéér over Özcan ‘Eus’ Akyol te hebben. Volgens Johan Derksen moet hij gewoon toegeven dat hij het verhaal rondom het filmpje van Matthijs van Nieuwkerk heeft aangedikt, net zoals hij naar eigen zeggen bij het roemruchte kaarsverhaal heeft gedaan. De heren schudden hierna nog een paar bijzondere anekdotes uit hun mouw.

Afgelopen woensdag kreeg Özcan ‘Eus’ Akyol er flink van langs in Vandaag Inside. Akyol was langere tijd vast tafelgezicht van het programma, maar voorlopig bedankt hij om bij de VI-heren aan te schuiven.

Dat zit zo: Akyol is bevriend met Matthijs van Nieuwkerk, die al een tijdje onder vuur ligt vanwege de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag richting zijn kant. Akyol nam het aan de VI-tafel lange tijd voor hem op, maar ineens dekte hij zijn vriend niet meer. Er zou namelijk een video van Van Nieuwkerk zijn waarin de presentator zich behoorlijk zou hebben laten gaan. Die beelden bleken bij het uitlekken minder angstaanjagend dan men verwachtte.

Omdat Akyol het vermoeiend zou vinden daar steeds weer op in te gaan, zou hij voorlopig niet meer aanschuiven. „Eus is zo ijdel en hij heeft zo’n groot ego. Hij heeft zichzelf vastgeluld, met dat filmpje dat niet bestaat”, zei Derksen bijvoorbeeld.

Vandaag Inside over Eus en kaarsverhaal

Gisteravond gleed het gesprek in VI alweer naar Akyol. „Hij kan toch gewoon weer gaan zitten”, vindt presentator Wilfred Genee. Dat vindt Derksen ook. „Als Eus nou gewoon zegt: ‘Moet je luisteren, ik heb dat ook gehoord van dat verhaal van dat filmpje. Ik heb het ook niet gezien.’ Dan is het een misverstand.“ Genee brengt er tegenin dat Akyol heeft gezegd dat hij het filmpje heeft gezien. „Soms maak je verhalen iets mooier”, zegt Derksen.

Hij neemt het beruchte kaarsverhaal als voorbeeld. In een eerdere uitzending vertelde Derksen dat hij ooit een halve eeuw geleden een beschonken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. „Toen ik hier met kwam, wekte ik de indruk dat ik die juffrouw de kaars in haar muts gestoken had. Dat was niet helemaal waar. Het was tussen de benen, want het was een te grote kaars. Dat kon fysiek helemaal niet. Zo maak je het spannender.”

Anekdoktes over Suurbier en ome Cor

Genee legt de link met het verhaal over het ‘potje van Suurbier’. Voor wie niet weet waar dit over gaat, legt René van der Gijp het nog eens uit. „Ze waren op bezoek bij een vrouw die net een kindje had gekregen. Dat kind zat op het potje en die vrouw ging koffiezetten. Suurbier nam dat potje mee naar achteren, ging erop zitten schijten en zette daarna dat kind er weer op. Het begon te stinken in die kamer natuurlijk. Die vrouw haalt dat kindje van dat potje en schrikt zich de tering. Die had zoiets nog nooit gezien.“ Volgens ‘Gijp’ is dat verhaal echt gebeurd. „Maar ik heb het ook maar gehoord. Ik heb het alleen een beetje mooier gemaakt.”

„In die tijd met die generatie spelers, maakten we doorlopend van dat soort verhalen mee”, zegt Derksen. „Dat waren kleurrijke jongens, die deden de gekste dingen. We kunnen het nu wel zeggen nu zijn oom, ome Cor (ex-proefvoetballer Cor van der Gijp, red.) is overleden. Die was ooit bij een mevrouw die getrouwd was en die vent zat in de nachtdienst, maar hij was ziek en kwam thuis. Toen is Cor naar het balkon gevlucht, terwijl de kleding nog onder het bed lag. Die gozer is in zijn bed gaan liggen en Cor heeft in de vrieskou tot ’s ochtends vroeg moeten wachten tot die man naar de dokter was. Ome Cor was een prachtige man.”

„We waren ondeugend”, concludeert Derksen. „Als je dat nu zou doen, word je gecanceld. Maar wij waren voortdurend leuk ondeugend.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

