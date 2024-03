Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van zó lang knuffelen word je gelukkiger, aldus onderzoek

We hoeven je vast niet te vertellen hoe fijn het is om iemand van wie je houdt in je armen te houden. Maar wist je ook dat vooral de lengte van de knuffel belangrijk is om er écht gelukkiger van te worden?

De wetenschap is er lang en breed over uit: een knuffel doet de mens goed. Dít is hoe lang je iemand een knuffel wilt geven om er ook daadwerkelijk gelukkiger van te worden.

Gelukkig door knuffelen

Dat knuffelen je gelukkig maakt, heb je misschien al eens eerder gehoord. Door een ander aan te raken, maakt ons lichaam het zogeheten knuffelhormoon oxytocine aan. Dat is het gelukshormoon dat we onder meer als baby aanmaken wanneer we worden vastgehouden door onze moeder.

Knuffelen brengt een positieve feedback loop in ons brein op gang, waardoor het knuffelhormoon wordt aangemaakt. Dat geldt voor zowel de gever als de ontvanger van de knuffel. Het hormoon wordt bovendien aangemaakt bij vrouwen als ze seks hebben (bij mannen dan weer niet…).

Dat we zo relaxed worden van een knuffel, komt ook omdat de aanmaak van het stresshormoon cortisol aanzienlijk wordt verminderd.

Beter één lange knuffel dan tien korte knuffels

Maar wat blijkt? Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat niet alleen de knuffel zelf belangrijk is voor ons mentale welzijn (we krijgen immers een gelukkig gevoel door de aanmaak van de knuffelhormonen), maar vooral de lengte ervan heeft een grote impact. Van zo’n twintig seconden (of meer!) knuffelen zou je al aanzienlijk meer geluksgevoelens krijgen.

Sterker nog: de lengte van een knuffel blijkt zowaar nóg belangrijker dan hoeveel knuffels je uitdeelt met een ander.

Knuffelen met je… kussen!

Van een knuffel geven óf krijgen worden we dus gelukkig, maar hoe doe dat je dat als je single bent? Je kunt je vrienden een goede knuffel geven, maar dat doe je misschien ook niet altijd twintig seconden lang. Geen zorgen, er blijken namelijk meer wegen die naar Rome leiden. In de onderzoeken komt namelijk naar voren dat het knuffelen van een kussen (ja, écht!) ook met flinke fysieke en psychologische voordelen komt.

Er zijn nog meer manieren om gelukkiger te worden van aanraking dan een knuffel geven of krijgen. Het liefdeshormoon – zoals oxytocine ook wel wordt genoemd – wordt namelijk vooral aangemaakt aangemaakt door huid-op-huid contact. Dat betekent dat je ook een boost van liefde voelt door elkaars handen vast te houden. Dit laatste zorgt bewezen voor minder pijn en stress, het vermindert een hoge bloeddruk en stimuleert de regulatie van verschillende lichamelijke functies.

Onze behoefte aan huidaanraking zit nu eenmaal in onze genen. Zonder liefde en aanraking overleven we het als kleine baby immers niet.

Heb je meer behoefte aan contact met je partner? Dan kan een lange knuffel en intiem zijn (zonder dat daar per se seks bij komt kijken) dus een effectieve manier zijn om weer meer in verbinding met elkaar te komen. So, hug it out!

