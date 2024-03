Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaat familie Heuvelman in Op1 over vrijspraak Sanil B.: ‘Zijn geloof en vertrouwen in rechtsstaat verloren’

De beruchte Mallorcazaak heeft met de vrijspraak van hoofdverdachte Sanil B. (22) een opvallende wending genomen. In Op1 schoven gisteravond advocaat Edwin Bosch, rechtbankverslaggever Saskia Belleman en misdaadjournalist Joris Peters aan om over de uitspraak te praten.

Het gerechtshof in Leeuwarden sprak B. gisteren vrij van doodslag op Carlo Heuvelman op het Spaanse eiland Mallorca in de zomer van 2021. Er is te weinig wettig en overtuigend bewijs, oordeelde het hof in de uitspraak in hoger beroep.

Het OM had een celstraf van tien jaar geëist tegen de hoofdverdachte in de zaak. Het hof veroordeelde B. wel tot 32 maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor twee pogingen tot doodslag en openlijk geweld. De celstraf zat B. al grotendeels uit in voorarrest. Hij was de enige van de vriendengroep die tot de langverwachte uitspraak van het hof nog in de cel zat.

Op1 over Mallorcazaak

Edwin Bosch is advocaat van de nabestaanden van Carlo Heuvelman en zegt dat de uitspraak bij de ouders hard is aangekomen. „Het was heel emotioneel voor hen“, vertelt hij in Op1. De ouders waren niet bij het vonnis aanwezig, maar keken via een livestream in Utrecht. „Het is onbeschrijflijk hoe dat voor hen geweest is. Ze hebben van meet af aan maar één ding gewild: dat was duidelijkheid. Dat hebben ze niet gekregen.“

Bosch was zelf ook verrast. „Ik had dit niet zien aankomen. We hebben rekening gehouden met heel veel scenario’s. Als je ieder bewijsmiddel apart neemt, valt er best wat op af te dingen. Maar als je naar het totaal kijkt, dan lag er naar onze mening meer dan genoeg om tot een veroordeling te komen, zoals de rechtbank dat eerder heeft gedaan.“

„Het is vooral voor de cliënten onbegrijpelijk“, zegt de advocaat. „Als juristen kunnen we er zakelijk en klinisch naar kijken, voor hen is het een feit dat hun zoon is doodgeschopt. Uiteindelijk is nu, drie jaar na dato, nog steeds niemand aan te wijzen die daarvoor verantwoordelijk is.“

Volgens Bosch is de familie Heuvelman het geloof en vertrouwen in de rechtsstaat verloren. „De emotie, de boosheid, de teleurstelling, de frustratie. Dat doet wel wat.“

‘Hof zegt dat er geen daderspoor was’

Hoe kan het dat er van een eis van tien jaar en een veroordeling van zeven jaar, uiteindelijk vrijspraak komt? Telegraaf-rechtbankverslaggever Saskia Belleman legt uit dat het een kwestie is van hoe het bewijs wordt gewogen.

„De rechtbank heeft gekeken naar het totaalpakket en heeft gezegd dat er bij elkaar wel degelijk voldoende bewijs is. Het hof heeft een aantal dingen eruit gelicht, bijvoorbeeld van een cruciale getuige die het heeft gezien.“ De omstandigheden waarin deze getuige in Spanje is verhoord en de twijfelachtige houding bij verhoren in Nederland, voldeden volgens het hof niet als voldoende steunbewijs.

„Ze zeggen ook dat het DNA geen daderspoor was“, vertelt Belleman. „Op de schoen van Sanil zat DNA van Carlo Heuvelman, maar het was een hele kleine hoeveelheid en er kon niet worden vastgesteld of dat speeksel, bloed of huidcellen waren. Het hof zegt dat het niet vaststaat dat het erop is gekomen door het uitdelen van een schop, het kan ook op een andere manier zijn gebeurd. Je kunt je voorstellen dat als je ruzie hebt, staat te schreeuwen en pal tegenover elkaar staat, er speekseldruppels op elkaars kleding komen.“

Ook misdaadjournalist Joris Peters had de vrijspraak totaal niet zien aankomen. „Journalisten hebben altijd een artikel klaarstaan met wat ze denken dat het gaat worden. Dat kon bij alle journalisten de prullenbak in. Mijn gedachten gingen meteen naar de zaal in Utrecht waar ik wist dat de nabestaanden zaten. Ik wist hoe erg ze hoopten op een antwoord. Ik denk dat hun teleurstelling niet zozeer zat in de vrijspraak van Sanil, maar dat de constatering is dat er niemand veroordeeld is.“

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties