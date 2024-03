Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Moeten we altijd met Pasen naar mijn schoonouders omdat het traditie is?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Eline: „Moeten we altijd met Pasen naar mijn schoonouders omdat het traditie is?”

Laura schiet te hulp.

‘Moeten we met Pasen naar mijn schoonouders omdat het traditie is?’

„Hi Laura,

Samen met mijn man Aron heb ik twee kinderen van zes en vier jaar. Bij mij thuis deden we nooit aan Pasen, maar bij mijn man is het van huis uit een traditie dat de hele familie met Pasen samenkomt om te ontbijten. Dan heb ik het ove, kinderen, kleinkinderen, neven en nichten. Een hele organisatie en elk familielid is altijd aanwezig.

Al sinds mijn oudste dochter kan lopen, vraagt mijn moeder of we naar het ‘paaseieren zoeken’ bij haar in de buurt komen. Dit is een buurtinitiatief waar alle kinderen aan mee mogen doen. Vooraf verstoppen de ouders eieren en dan mogen de kinderen gaan zoeken. Helaas kunnen mijn kinderen elk jaar niet meedoen door de paastraditie bij mijn man. Dit tot groot verdriet van mijn moeder en ook ikzelf vind het erg jammer. Mijn moeder voelt zich altijd tweede keus en ik begrijp dat wel.

Mijn man vindt dat we de paastraditie van zijn familie niet over mogen slaan, want dit is volgens hem het enige moment dat hij de hele familie bij elkaar ziet. Vandaar mijn vraag: ‘Moeten we altijd op Eerste Paasdag naar mijn schoonouders omdat het traditie is?’

Groetjes Eline”

Het antwoord

Hi Eline,

Het is altijd lastig om aan de verwachtingen van beide families te voldoen als je eenmaal samen een gezin vormt. Ik zou goed bij jezelf nagaan wat jij belangrijk vindt, met in je achterhoofd dat de kinderen maar één keer jong zijn. Is het echt zo’n ramp om het paasontbijt bij je schoonouders één keer te missen zodat je ook waardevolle herinneringen kunt maken met je eigen moeder?

Bedenk wat jij zelf belangrijk vindt, maar respecteer ook de wensen van Aron. Je kunt een compromis sluiten en het ene jaar naar je schoonouders gaan en het andere jaar naar je eigen moeder.

Wanneer kinderen trouwen en families samenkomen, worden nieuwe tradities geboren. Soms is het helaas niet mogelijk om vast te houden aan bestaande tradities als het voor je gevoel niet de beste optie is voor iedereen.

Succes en fijne paasdagen,

Groetjes Laura

