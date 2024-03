Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-kijkers kritisch op René van der Gijp: ‘Is hij dronken?’

VI-kijkers hadden gisteravond hun bedenkingen bij René van der Gijp. Zijn grappen vielen niet bij iedereen in de smaak en zijn woorden zouden onduidelijk en verwarrend zijn. Gisteravond gooide hij met zijn televisieoptreden niet echt hoge ogen bij het kijkerspubliek van Vandaag Inside.

René van der Gijp staat in het programma bekend als de kenmerkende lach die hier en daar een typische VI-grap erin gooit. Maar gisteravond werkte die rol bij sommige kijkers een beetje op de zenuwen. Want er klonk in de reacties behoorlijk wat kritiek richting hem.

René van der Gijp maakt zich niet druk om deepfake

Aan het begin van de talkshow komt deepfakeporno ter sprake. Video’s waarin veel bekende gezichten op de lichamen van pornoacteurs werden geshopt. Tafelgast Lilian Marijnissen maakte het ook mee een deed aangifte. Zij vindt het belangrijk dat ze wellicht daarin iets kan bijdragen.

Maar volgens Van der Gijp is de ophef over deze video’s echt „een vrouwending”. Het zou hem niks interesseren als zijn gezicht in pornofilms verscheen. Marijnissen ligt er niet wakker van, maar benadrukt dat het wel „naar” is. Waarna Van der Gijp opnieuw herhaalt dat het een „vrouwending” is. Maar volgens de oud-politica is het voor sommige jonge vrouwen heel lastig, bijvoorbeeld als ze gechanteerd worden.

Kijkers kritisch op VI-optreden Van der Gijp

Maar Van der Gijp is wellicht een beetje warrig aan tafel. Later gaat het aan tafel over Married at First Sight en ziet Van der Gijp een kans om een schunnige grap over anale seks te maken. Iets waar hij zelf heel hard om kan lachen, maar waar de tafel ietwat lacherig en ongemakkelijk op reageert.

In het extra online programma-onderdeel In de Wandelgangen sprak Marijnissen uit dat het helemaal nergens over ging in de uitzending en het niveau niet bepaald hoog lag. En kijkers vinden dat kennelijk ook. Zijn grappen vielen niet in de smaak en sommigen vroegen zich zelfs af of het VI-gezicht beschonken was.



#vandaaginside Gijp is weer los. Pfff — Nappie (@Nappie2016) March 20, 2024



Is Gijp dronken? Wat zit hij dom te lachen steeds. Hij ziet er ook slecht uit zeg! Geen wijntje voor Gijpje.. #vandaaginside — Johnny Balak (@J_Balak) March 20, 2024



Gijp heeft een verkeerd pilletje op. #vandaaginside — Nelly M (@nepplaisanterie) March 20, 2024



Opvallend, als het plat, ordinair en vooral nergens over gaat dan heeft vd Gijp weer de grootste tetter. #vandaaginside — 𝔼𝕣𝕚𝕔 𝕒𝕜𝕒 𝔹𝕣𝕒𝔹𝕠 (@Brabo4life) March 20, 2024



Van de gijp. Willi wartaal #vandaaginside — amber (@angelak1964) March 20, 2024

