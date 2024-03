Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlandse jongeren tot 25 jaar hebben nog nooit gewerkt

Sinds 2021 daalt het aantal jongeren dat niet werkt. En van die jongeren zonder werk, zijn de meesten wel bezig met een vorm van onderwijs. Maar hoeveel procent van de Nederlandse jongeren tot 25 jaar heeft überhaupt nog nooit gewerkt?

Onder de werkende jongeren zijn er een aantal bijbanen populair. De populairste bijbaan onder Nederlandse jongeren is vakkenvuller en op twee staat een bijbaan als keukenhulp.

Jongeren en werk in Nederland

In Nederland waren er afgelopen jaar in totaal zo’n 2,2 miljoen jongeren met een leeftijd van 15 tot 25 jaar. Van hen had zo’n 7 procent nog nooit betaald werk gedaan, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de praktijk komt dat neer op zo’n 161.000 jongeren.

Onder jongeren van 15 jaar is het aandeel dat nog nooit heeft gewerkt het grootst: namelijk 28 procent. Naarmate de leeftijd van de jongeren stijgt, wordt het aandeel dat nog nooit een betaalde baan heeft gehad, kleiner. Zo heeft 16 procent van de 16-jarigen nog nooit betaald werk gedaan en 10 procent van de 17-jarigen.

Leeftijd Nog nooit gewerkt Werkend Niet-werkend, eerder wel gewerkt 15 jaar 28 procent 58 procent 14 procent 16 jaar 16 procent 68 procent 17 procent 17 jaar 10 procent 74 procent 16 procent 18 jaar 7 procent 75 procent 18 procent 19 jaar 5 procent 78 procent 17 procent 20 jaar 5 procent 78 procent 17 procent 21 jaar 3 procent 80 procent 17 procent 22 jaar 2 procent 82 procent 16 procent 23 jaar 2 procent 83 procent 15 procent 24 jaar 2 procent 84 procent 14 procent Complete groep 7 procent 76 procent 16 procent Jongeren en werk in Nederland, aandeel per leeftijd in percentages. Bron: CBS

Reden van niet-werken

Als we verder inzoomen op de situatie van jongeren en werk in Nederland zien we dat een groot deel van de jongeren geen werk zoekt en ook niet beschikbaar is voor werk. Voor 84 procent van de jongeren die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en geen werk zoeken, is hun studie of opleiding de belangrijkste reden hiervoor. Van de jongeren die geen werk zoeken en ook niet beschikbaar zijn, heeft 40 procent nog nooit gewerkt. Zo’n 27 procent heeft langer dan één jaar geleden gewerkt. En 34 procent heeft minder dan een jaar geleden nog gewerkt.

Werkzoekend

Hoewel er vacatures te over zijn, is er ook een groep jongeren die wel wil werken, maar dat op dit moment niet doet. Die groep zou gemiddeld 18 uur per week willen werken, wat neerkomt op zo’n 63.000 banen van 40 uur per week.

Hulp nodig bij je sollicitaties? Wellicht kunnen onderstaande sollicitatietips van recruiters je helpen.

Vorige Volgende

Reacties