Tom Egbers wil weer aan het werk, spant kort geding tegen NOS aan

Na de beschuldigingen rondom Tom Egbers van grensoverschrijdend gedrag, ging hij ermee akkoord dat hij een stap terug zou doen. Na een jaar thuiszitten wil de presentator van Studio Sport weer aan het werk, of dat nou gedeeltelijk of geheel is. Hij spant daarom een kort geding aan tegen de NOS.

In maart 2023 legde Egbers zijn werk neer, toen er een artikel verscheen over wangedrag op de NOS Sport-redactie. Ook Egbers kwam daarin naar voren. Ondanks dat hij de beschuldigingen ontkende, besloot hij wel zijn werkzaamheden neer te leggen. Naar eigen zeggen was dat om „rust” te creëren.

Tom Egbers spant kort geding tegen NOS aan

Volgens Egbers is er niks anders naar buiten gekomen dan anonieme meldingen. Ook is er, zegt hij, geen concreet voorbeeld van waar die meldingen over gingen. Met de NOS sprak hij af dat hij zijn werk zou mogen hervatten als zijn naam niet in het rapport van de Commissie-Van Rijn werd genoemd, zegt hij zelf. Hij wil daarom weer aan het werk en vindt dat de NOS moet meewerken aan rehabilitatie. Ook eist Egbers dat de NOS zich niet negatief uitlaat over de presentator.

Het kort geding vindt maandag in de rechtbank van Lelystad plaats. De advocaat van Egbers wil voorlopig niets aan de dagvaarding toevoegen. De NOS liet eerder weten dat er altijd gesprekken zijn geweest met Egbers over de werkzaamheden die de omroep kon aanbieden en over de bijbehorende voorwaarden.

Beschuldigingen

In het Volkskrant-artikel stond dat Egbers een vrouwelijke collega met wie hij een affaire had gehad, zou hebben geïntimideerd en gepest. De presentator heeft hiervoor spijt betuigd. Bij (toen nog) Khalid & Sophie sprak Egbers zich uit over zijn gedrag. In het Volkskrant-artikel werd gezegd dat Egbers op de redactie uitspraken deed als „serpent” en „as van het kwaad” over de vrouw. „Dat heb ik fout gedaan, dat was in woede”, erkende hij. „Ik had mijn collega’s daar geen deelgenoot van moeten maken.”

Hij ontkende ten stelligste dat hij een doodsbedreiging zou hebben geuit. In het artikel stond beschreven hoe hij een snijbeweging langs zijn keel zou hebben gemaakt. „Ik ben niet iemand die doodsbedreigingen uit, dat is niet gebeurd.”

