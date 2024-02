Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Stijf’ en ‘spuiten’: rode oortjes bij Heel Holland Bakt-kijkers door uitspraken van bakker Pien

Vieze praatjes in Heel Holland Bakt? Kijkers van de bakshow raken niet uitgepraat over dubbelzinnige uitspraken van bakker Pien. Als ze de woorden ‘stijf’ en ‘spuiten’ in één adem in de mond neemt, kunnen veel kijkers hun lach niet inhouden.

Ja, het is flauw, héél flauw. Maar het is voor kijkers ook ergens heel grappig als in een o zo braaf programma als Heel Holland Bakt ineens ‘dirty talk’ voorbijkomt. Pien, de vrolijke en creatieve meesterbakker van vorige week, blijkt namelijk óók een kei in het gebruik van dubbelzinnige woorden, die op een hete zomeravond ook zomaar voorbij kunnen komen in de slaapkamer. „Dit klinkt als een slechte porno”, vindt een kijker.

Dubbelzinnige uitspraken tijdens carnaval in Heel Holland Bakt-tent

In de aflevering van gisteravond was het thema carnaval. Geen wonder dus dat er wat dubbelzinnige praatjes in de tent voorbijkwamen. Ook de hapjes die ze moesten maken, hadden allemaal iets met carnaval te maken. De bakkers moesten een worstenbroodje maken, kregen in de technische opdracht te maken met een nonnevot en gingen in de laatste opdracht voor een polonaise, een soort schuimtaart.

Bakker Aruna (46) zei tegen André van Duin zelf niet zoveel met het Nederlandse carnaval te hebben, maar wel met de Braziliaanse. Dan staat ze langs de kant te swingen op de muziek. En ook in de Heel Holland Bakt-tent was het voor haar swingen geblazen, want de jury – bestaande uit Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden – was er aan het eind van de uitzending al snel uit: Aruna was de meesterbakker van het weekend.

Minder vrolijk weekend in Heel Holland Bakt voor de afvaller

Het bakweekend in de Heel Holland Bakt-tent liep helaas minder goed af voor Sandra (51). Zij had haar dag al niet tijdens de eerste twee opdrachten, en wist haar bakfoutjes ook niet recht te zetten op dag twee, mede omdat ze ziek was geworden. Toen het misging met haar schuimtaart, zag ze het even niet meer zitten en ging ze aan de zijkant van haar tafel zitten, starend naar het grasveld.

„Gelukkig is het uitzicht erg mooi”, probeerde ze toch nog het positieve uit de situatie te halen. Maar ze zag de bui eigenlijk al hangen. En inderdaad, het Heel Holland Bakt-avontuur zat er na gisteren op voor Sandra.

‘Zei mijn man vannacht ook’: onderbroekenlol na ‘vieze praatjes’ van Pien

Ondertussen waren veel kijkers met hun gedachten nog bij de uitspraken van bakker Pien. Zij vertelde tijdens het maken van haar schuimtaart over hoe ze het schuim stijfklopte. „Heel belangrijk is dat de verhouding tussen suiker en eiwit in orde is. Eén deel eiwit, drie delen suiker. Te weinig suiker? Dan is er een grote kans dat het instort”, gaf Robèrt van Beckhoven het recept voor een goede basis voor de schuimtaart.

Dan schakelt het beeld over naar de altijd vrolijke Pien, die bezig is met haar schuim, dat je maakt door eiwit met suiker stijf te kloppen. „Dit is het belangrijkste onderdeel. Als die nu straks niet stijf is, dan kun je niet spuiten”, vertelde ze zonder gêne over haar baksel. Zonder dat ze het doorhad, zette ze kijkers op hele andere gedachten met die woorden. Tja, onderbroekenlol, hoe kan het ook anders met carnaval?

„Mijn puberbrein gaat weer los hoor” en „zei mijn man vannacht ook”, kijkers gaan aan de haal met de uitspraken van Pien. Al kan niet iedereen er de lol van inzien. Sommige kijkers vinden het té flauw.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn puberbrein gaat weer los hoor. 'Als ie straks niet stijf is, kan je niet spuiten'. Waarom klinkt #heelhollandbakt geregeld als een slechte porno?#hhb pic.twitter.com/tZDmIggBa0 — Dreamer (@MCnotHamm3r) February 11, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ie niet stijf is…kun je niet spuiten. Pien weet hoe t hoort.#HHB #HeelHollandBakt — BertjeBe @bsky.social (@bertjebe) February 11, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Berichten over wat Pien zei over stijf en spuiten in 3, 2, 1: #Hhb #heelhollandbakt — Riet-Tweet (@Rita_1705) February 11, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Komen de woorden:

kloppend, hard, spuiten, stijf, heet, omhoog etc langs, dan zit je hele timeline onder de ‘geweldige humor’….. #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/hfXi7EpYk7 — Sanny~Zoet🌷 (@ZoetSanny) February 11, 2024

Kijk de Heel Holland Bakt-aflevering van gisteren hier terug.

