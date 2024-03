Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog steeds zorgen over afschaffen luchtalarm: ‘Slecht idee’

Is het wel een goed idee om het luchtalarm af te schaffen, nu de Russische dreiging, zo gaf onlangs de NAVO aan, toch wel aanwezig is? Talkshow Op1 bespreekt het onder meer de burgemeester van Alphen aan den Rijn, Liesbeth Spies.

Begin deze maand schreef demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een brief aan de Tweede Kamer, dat er een einde zou komen aan het luchtalarm. NL-Alert zou daarvoor in de plaats komen. Volgens sommige mensen is die beslissing „onbegrijpelijk en onverantwoord”. Een NL-Alert krijg je namelijk via een sms’je, maar niet iedereen in Nederland heeft een telefoon of weet daar helemaal goed mee om te gaan.

Afschaffen van luchtalarm ‘slecht idee’

Op1-presentator Sven Kockelmann laat in de studio van de talkshow het bekende luchtalarm-geluid horen. „Elke eerste maandag van de maand, dit geluid, uit deze palen”, verwijst hij naar de hoge witte palen. „Die palen gaan we inwisselen voor een NL-Alert.” Liesbeth Spies is voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters en „belast” met de portefeuille Veiligheid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Kockelmann wil van haar weten of het weghalen van de luchtalarm-palen „een goed idee” is.

Haar antwoord is duidelijk: „Het is een slecht idee.” „Dus u bent tegen?”, vraagt Kockelmann. „Ja, al zou ik niet durven zeggen dat ik voor alle burgemeesters in het land spreek, die hebben verschillende opvattingen. Ik vermoed wel dat veel van hen het met mij eens zijn. We hebben met NL-Alert heel veel mooie mogelijkheden, maar we hebben ook de dreiging van allerlei cybercriminaliteit, hacken, noem het allemaal maar op.”

Volgens Spies is zo’n systeem als ‘waspalen’, zoals de luchtalarm-palen in jargon heten, vrij belangrijk. „Het is in mijn mening vrij dom en onverstandig om dat systeem, wat iedereen in dit land kan horen, en niet alleen de mensen die digitaal vaardig zijn, af te schaffen.” Toch noemt Kockelmann dat hackers ook die palen kunnen dwarsbomen, zodat het geluid niet te horen is. Volgens Spies gaat dat echter een stuk minder makkelijk „dan de NL-Alert uit de lucht halen”.

„Ik zou op dit punt echt zeggen: safety first. Mevrouw Yesilgöz, bezint eer ge begint. We moeten die waspalen voorlopig maar eventjes goed onderhouden”, besluit ze.

