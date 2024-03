Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Sandra (33): ‘Ik heb momenteel 14.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 33-jarige Sandra, die dankzij een ‘jubelton’ haar eerste huis kon kopen.

Beroep: ambulant begeleider (24 uur per week)

Netto-inkomen: 1900 euro

Woonsituatie: koopwoning met partner en twee kinderen

De Spaarrekening van Sandra

De woning waar Sandra nu woont, is de tweede koopwoning die zij heeft gekocht in haar leven. De eerste woning kocht ze nadat ze van haar ouders een zogenoemde jubelton kreeg. Twee jaar later heeft ze die woning met een grote overwaarde verkocht. Het huis waar ze nu woont, ziet ze als de eindbestemming voor haar gezin.

Wat staat er op je spaarrekening?

„Nu 14.000 euro. Daarnaast hebben we ook nog spaarrekeningen voor de kinderen. Op de rekening van mijn oudste staat 3500 euro en bij de jongste 5000 euro. Het geld voor de kinderen sparen mijn ouders en recentelijk heb ik ook geld van mijn vader gekregen. Ik heb besloten daarvan een extra deel van de hypotheek af te lossen.”

Hoe heb je dat bedrag bij elkaar gespaard?

„Ik moet zeggen dat ik wel zuinig ben opgevoed, we gaan niet ieder jaar op vakantie en ik heb geen studentenleven gehad. Ik heb altijd hele zomers gewerkt terwijl ik thuis woonde. Mijn ouders hebben de boeken betaald. Na de havo ging ik een hbo-opleiding doen. Eerst twee jaar de pabo, maar dat was het toch niet voor mij. Toen ben ik Sociaal Pedagogisch Hulpverlener gaan doen. Zonder enige schulden ben ik begonnen met werken.”

Zonder enige schulden ben ik begonnen met werken.

„Ik heb de keuze gemaakt om niet allerlei wereldreizen te maken en geen studentenleven te leiden. Daar heb ik geen spijt van. Nu zit ik lekker en voor de jongens wil ik ook een mooie toekomst kunnen maken.”

Niet iedereen krijgt een jubelton. Hoe kwamen je ouders aan dat geld?

„Zij hebben ooit samen een huis gekocht voor 60.000 gulden. Dat is uiteindelijk verkocht voor 400.000 euro. Mijn moeder werkte in de bejaardenzorg en mijn pa in de bouw. Later zijn zij uit elkaar gegaan en hebben ze allebei een huis gekocht en zijn ze gelijkvloers gaan wonen. Door de overwaarde hebben mijn broertje en ik een huis kunnen kopen.”

Waarom heb je de keuzes gemaakt, die je hebt gemaakt?

„Ik dacht nooit dat we het breed hadden en vroeger hadden we dat ook niet. Dat kwam ook door hoe we het leven invulden. We leefden zuinig, deden niet veel en ik dacht ook dat er niet veel kon. Mensen zoeken het allemaal ver van huis. Maar hier heb je ook een zwembad en een speeltuin. Ik zat ook niet in die kringen waar mensen allemaal gingen studeren. Ik ging gewoon naar school en had later als doel om een huis te kopen. En een uitgaansleven, dat heb ik hier ook gewoon gehad.

Uiteindelijk ben ik na mijn studie eerst even gaan huren. Voor een gunstige prijs kon ik het appartement van mijn oom huren. Na twee jaar heb ik mijn eigen huis gekocht. Dat kon zonder voorbehoud van financiering en zonder bouwkeuringen, omdat mijn vader daar veel verstand van had. Dat heeft heel erg geholpen.”

Wat vind je van je huidige financiële situatie?

„Laatst heb ik weer 30.000 euro extra hypotheek afgelost. Dat scheelt nu weer 100 euro per maand. Ik maak me vooral druk om de kinderen, maar ook dat moet wel goed komen. Voor de jongste heb ik nu een indexbeleggingsrekening.”

Hoe ziet je spaarstrategie eruit?

„Mijn vriend en ik hebben een gezamenlijke rekening. Als we salaris krijgen, storten we een bedrag op die rekening. Dan houden we beiden nog 1000 euro eigen bestedingsgeld over. Bij mij gaat daar haast niets vanaf, dus daarvan spaar ik veel. Ik betaal maandelijks mijn telefoon met een tientje en af en toe pak ik een achterlijke hobby op.

Laatst zat ik helemaal in de amethisten, van die natuurlijke edelstenen. Dat is dan weer een bevlieging. Ik geef misschien 5 of 6 tientjes per maand uit aan mezelf. Tenzij ik bijvoorbeeld nieuwe broeken of beha’s nodig heb, dan wordt het een ander verhaal.”

Ik geef misschien 5 of 6 tientjes per maand uit aan mezelf.

„Mijn nagels doe ik bijvoorbeeld zelf met een gellak-set en mijn nicht knipt mijn haar voor een tientje. Toevallig heb ik onlangs een keer een fruitzuur peeling voor mijn gezicht laten doen. Dat was eerst een deal via social deal, maar toen besloot ik om nog een keer te gaan. Dat heeft 200 euro gekost, zoveel heb ik nog nooit aan mezelf uitgegeven. Dure tv’s, telefoons, of grote auto’s, daar hecht ik geen waarde aan.”

Waar hecht jij wel waarde aan?

„Financiële zekerheid. En tijd met vrienden en familie. Als ik ergens relatief veel aan uitgeef, dan is het bijvoorbeeld een borrel met vrienden of een etentje samen.

Laatst begon mijn vriend over een vakantie naar het buitenland. Toen ben ik eens gaan kijken, maar in het laagseizoen ben je dan al snel 3000 euro kwijt met het gezin. Van mij hoeft dat niet. We gaan weleens in Nederland een weekendje weg, maar dat doen we dan met een tegoedbon van 250 euro. We gaan altijd naar hetzelfde park op een half uurtje van huis. Dat maakt het allemaal wat makkelijker.”

Hoe pak je het sparen aan?

„De boodschappen hoeven we niet extreem op te letten, dat is niet nodig. Maar ik let sowieso wel op wat ik uitgeef. Zo bestel ik ook soms via Too Good to Go. En ik ga naar de groenteboer in plaats van de supermarkt. Dat scheelt een hoop.

Ik geeft zo’n 80 tot 100 euro uit aan boodschappen voor het hele gezin per week. Dat komt neer op zo’n 300 tot 400 euro per maand, inclusief drank voor bij de borrel bijvoorbeeld.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se. Mijn vriend werkt vier dagen per week. Laatst hebben we het gehad over 5 dagen werken, maar onderaan de streep levert dat niets op, omdat je dan ook inlevert qua kinderopvangtoeslag. En ik vind het belangrijk dat we allebei tijd hebben met de kinderen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Probeer even stil te staan voordat je geld uitgeeft. Kijk naar wat je al hebt. En wat ik ook doe: ik ga soms naar de Kringloop. Dat scheelt ook veel. En heb je weer een shirt in je handen voor 20 euro? Vraag je dan af: heb ik dit echt nodig?”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties