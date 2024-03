Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overleg tussen PVV, VVD, NSC en BBB gaat verder: ‘Stappen zetten’

PVV, VVD, NSC en BBB praten dinsdag voor een tweede dag op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum over een nieuw kabinet. De tijd dringt, want informateur Kim Putters moet donderdag zijn eindverslag inleveren bij de Tweede Kamer.

Toen ze maandagmiddag aankwamen, wilde alleen Pieter Omtzigt (NSC) iets kwijt. Het is „de bedoeling” dat er stappen worden gezet, zei hij. Geert Wilders (PVV), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) hielden de kaken op elkaar. Een aantal partijleiders blijft overnachten.

Het is voor het eerst sinds Putters begon dat de vier partijleiders samen om tafel zitten. De verhoudingen waren verstoord nadat Omtzigt begin vorige maand de onderhandelingen onder de vorige informateur Ronald Plasterk voortijdig had verlaten. Dat leidde tot onmin bij de andere drie partijen.

Putters wil op het landgoed van het ministerie van Defensie „in alle rust en vertrouwelijkheid” kunnen praten met de vier leiders. PVV, VVD en BBB hebben al aangegeven in een nieuwe fase verder te willen praten over een nieuwe coalitie. Het is vooral NSC dat ze moeten overhalen.

Vorige week zei de informateur „dat er nog heel wat te overbruggen valt”. Omtzigt gaf eerder aan dat wat hem betreft er twee opties zijn voor een nieuw kabinet: gedogen of een extraparlementair kabinet. Over die laatste variant moet Putters in zijn eindverslag meer duidelijkheid geven.

ANP

