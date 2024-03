Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met zo weinig geld kun je in Nederland overleven

Wat als je maar een tientje per week hebt om eten van te kopen, overleef je dat? Makkelijk! En het is nog gezond eten uit de supermarkt ook.

Hoeveel geld zou je per week in Nederland nodig hebben om te overleven? En dan gaan we natuurlijk het liefst voor gezond eten, niet zomaar troep.

Zoveel geld heb je minimaal nodig om te overleven

Wat een mens in essentie nodig heeft om te overleven, is een koolhydraten- en een eiwitbron. Koolhydraten zijn zetmeel, suikers en vezels. Ze leveren energie aan het lichaam. Eiwitten heb je nodig om nieuwe cellen te kunnen maken.

Elke samenleving die ooit iets voorstelde, had in voldoende mate beschikking over deze twee voedingsstoffen. Anders konden ze simpelweg niet genoeg mensen in leven houden om iets voor te stellen. In Europa hadden we bijvoorbeeld aardappelen (koolhydraten) en graan (eiwitten).

Het meest goedkope eten en efficiënte basisvoedsel is in Azië te vinden. Zij hebben de beschikking over rijst (koolhydraten) en sojabonen (eiwitten). Om zo goedkoop mogelijk te eten, is het ook als Europeaan slim om in Aziatische voetsporen te treden. Rijst en bonen zijn immers goedkoper dan aardappelen en brood.

Gezond en goedkoop eten uit de supermarkt

Om te overleven heb je 1600 calorieën per dag nodig. Vertaald in rijst en bonen is dit ongeveer 500 gram rijst en 200 gram bonen. Een kilo zilvervliesrijst kost 1,69 euro bij Albert Heijn. Een blik bonen van 400 gram is te krijgen voor 58 cent. Als we er vanuit gaan dat je toegang hebt tot gratis water, dan kost één dag in leven blijven je in totaal 1 euro en 13,5 cent. Doe je dit keer zeven dan ben je 7,95 euro kwijt.

Hoewel je met dit dieet waarschijnlijk al enigszins gezond eet, heet het voedingsadvies van het Voedingscentrum niet de Schijf van Twee. Om op lange termijn een beetje gezond te blijven, heb je ook nog iets van groente, fruit en olie nodig. Gelukkig hebben we van dat tientje per week nog 2,05 euro over. Dit kun je uitgeven aan bijvoorbeeld een appel, een winterpeen en een likje boter. Is het mogelijk om van 10 euro per week in Nederland te overleven? Op zich wel dus, ja. Eet je heel gevarieerd? Nee, en dat is wel nodig.

Goedkoop eten voor 20 euro per week

We durven niet te ontkennen dat je voor driemaal daags rijst met bonen (met af en toe een appel als traktatie) geschoeid moet zijn op een Spartaanse leest. Voor de moderne westerling is het bijna niet te doen.

Vandaar dat we ook nog een weekmenu willen meegeven waarmee je niet alleen spotgoedkoop en gezond, maar ook realistisch kunt leven. Dit kost je ongeveer het dubbele van het Spartaanse menu: 20 euro per week.

💰 Boodschappenlijstje voor een goedkoop weekmenu Havermout: €1,50

Bananen of appels (7 stuks): €2,50

Rijst (1 kg): €1,70

Gedroogde bonen (500 g): €0,70

Pasta (500 g): €0,80

Tomaten in blik (2 blikjes): €1,40

Ui (3 stuks): €0,50

Knoflook (1 bol): €0,30

Aardappelen (2 kg): €2,00

Seizoensgroenten (diverse): €3,50

Linzen (500 g): €1,00

Brood: €1,50

Currypasta (1 pot): €1,00

Eieren (12 stuks): €2,50 Totaal: €20,90

Weekmenu

Ontbijt

Havermout met water (of goedkope melkvervanger) en een snufje zout

Bananen of appels

Lunch en diner

Maandag: Rijst met bonen (bijvoorbeeld zwarte bonen of kidneybonen)

Rijst met bonen (bijvoorbeeld zwarte bonen of kidneybonen) Dinsdag: Pasta met een eenvoudige tomatensaus (gebruik blikjes tomatenblokjes, ui en knoflook)

Pasta met een eenvoudige tomatensaus (gebruik blikjes tomatenblokjes, ui en knoflook) Woensdag: Aardappelen met gestoomde groenten (zoals broccoli, wortelen, en bloemkool)

Aardappelen met gestoomde groenten (zoals broccoli, wortelen, en bloemkool) Donderdag: Linzensoep met brood

Linzensoep met brood Vrijdag: Groentencurry met rijst (gebruik goedkope seizoensgroenten en currypasta)

Groentencurry met rijst (gebruik goedkope seizoensgroenten en currypasta) Zaterdag : Omelet met groenten (gebruik eieren en goedkope groenten zoals ui, tomaat en paprika)

: Omelet met groenten (gebruik eieren en goedkope groenten zoals ui, tomaat en paprika) Zondag: Restjes van eerdere maaltijden of maak een eenvoudige groentesalade met goedkope groenten

Wat je met al dat geld kunt doen

Volgens het Nibud geeft een gemiddelde Nederlander zo’n 70 euro per week uit aan boodschappen. Als je via ons weekmenu zou eten, dan bespaar je 50 euro per week, oftewel 2600 euro per jaar.

Reacties