Steenrijk, Straatarm-kijkers verbaasd over arm gezin in Spaans restaurant

Het gebeurt niet vaak dat kijkers van Steenrijk, Straatarm kritiek hebben op het ‘straatarme’ gezin. Bij de aflevering van gisteren was dat echter wel zo. Karin en Noa uit Katwijk ruilen namelijk van huis en budget met Cintha en dochter Nina, die in Spanje wonen.

Dat betekent voor Karin en Noa het allereerste tripje over de grens én ander eten.

Onlangs vloeiden de tranen nog rijkelijk in het programma waarin twee gezinnen van huis en budget ruilen, een week lang.

Steenrijk, Straatarm naar Spanje

Moeder en dochter uit Katwijk moeten het doen met een klein budget, van slechts 70 euro per week, waardoor ze niet alles kunnen doen dat ze zouden willen. Nieuwe kleding en eten in overvloed zit er niet in. Wel krijgen ze hulp, zo kloppen ze aan bij de Voorraadkast voor eten en bij de Kledingbank.

Nu mogen ze dus ruilen met Cintha en haar gezin, in Spanje. Cintha geeft Spaans les en is daar erg succesvol mee. Ze werkt soms 80 uur per week, geeft ze aan, maar dat zorgt dan ook voor een weekbudget van 1250 euro. Wanneer Karin en Noa zien hoeveel zij deze week uit mogen geven, wordt Karin emotioneel: „Dit is een hoop geld. Zoveel geld hebben wij niet en zo veel geld kunnen wij niet uitgeven. Nu kunnen we echt dingen doen die we nooit kunnen doen.”

‘Verwend’

Zo gaan ze, omdat ze tijdens de ruilweek in Spanje verblijven, voor het eerst de grens over. Cintha woont in een villa met haar gezin, dus daar trekken moeder en dochter in. Een heel verschil met hun eigen huis, ze hebben zelfs een zwembad tot hun beschikking. „Dit is echt geweldig”, reageert Karin als ze aankomen in Spanje. „Van zo’n uitzicht hebben we nooit kunnen dromen. Ik voel me echt een koningin.”

Voor veel mensen is het eten in het Zuid-Europese land één van de redenen om er op vakantie te gaan. Tapas, sangria, paella: noem het maar op. Maar vooral Noa lijkt niet zo tevreden met wat ze voorgeschoteld krijgt. „Dat is niet voor mij hè?”, vraagt ze zelfs als haar bordje wordt neergezet. „Is dat de patat?”, verwijst ze naar de patatas bravas, standaard geserveerd met een rood/witte saus. Voor het bestellen gaf ze al aan eigenlijk een „patatje oorlog” en een „hamburger zonder rotzooi” te willen, dus met deze maaltijd komt ze bedrogen uit.

Bij haar hamburger krijgt ze ook patat geserveerd, maar na een hapje van haar burger komt het oordeel naar voren: „Nee.” Op social media stromen de reacties binnen. Zo zou Noa verwaand zijn en „niet eens proeven”. Toch schieten andere mensen ook in de verdediging: „Niet zo streng zijn allemaal. Zij is erg onzeker en weet geen raad met wat haar overkomt. Zij is echt buiten haar comfort zone gezet, moeilijk voor een puber”, reageert een kijker. „Tjee mensen, zelf nooit puber geweest? Hou het een beetje respectvol!”, vindt een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze proeft nauwelijks. En wat verwaand. Als ik het vroeger niet lekker vond, dan geen eten. Zo mijn kinderen ook opgevoed. Dus echte alles eters #steenrijkstraatarm — Maroesca 🐱🐱🐱🐱🐱🐔🐔🐔🐔👩‍👦 (@maroesca75) February 28, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat hebben ze met die €2000 gedaan? Toch niet alleen bowlen , kapper en eten?#steenrijkstraatarm — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) February 28, 2024

Je kunt Steenrijk, Straatarm terugkijken via KIJK.

