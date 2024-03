Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poetin dreigt weer met nucleaire oorlog, moeten we die vrezen?

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn jaarlijkse toespraak gedreigd met een nucleaire oorlog. Bij Op1 schuiven twee Ruslandkenners aan om te bespreken of we zo’n dreiging serieus moeten nemen, of dat het allemaal wel meevalt.

Want met de Russische inval in Oekraïne en de oorlog die nog steeds voortduurt: hoeveel gewicht hebben de dreigementen van Poetin?

Hoe reëel is Poetins dreigen met een nucleaire oorlog?

Helga Salemon is Rusland-deskundige en Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma wil van haar weten hoe ze naar Poetins speech keek. „De speech lijkt heel schokkend”, stelt ze meteen vast, „maar was eigenlijk de saaiste toespraak sinds het begin van de oorlog. Hij kondigt voortdurend een nucleaire oorlog aan, eigenlijk in iedere toespraak. Nu heeft hij de minste woorden daaraan vuil gemaakt. In die zin is het onrustbarend, je moet het niet bagatelliseren, maar Poetin trekt iedere keer een rode lijn.” Zo noemt ze dat de Russische president in 2014 zei dat als het Westen de Krim aanvalt of helpt bevrijden, ‘dan zet ik kernwapens in’. „De vraag is: waar is de echte rode lijn?”

In zijn meest recente speech zei Poetin dat de NAVO-landen een nucleair conflict riskeren als ze troepen naar Oekraïne sturen. De Verenigde Staten en belangrijke Europese bondgenoten zeiden deze week dat ze geen plannen hadden om grondtroepen naar Oekraïne te sturen, nadat Frankrijk op de mogelijkheid had gezinspeeld om Kyiv te helpen in de strijd tegen de Russische invasie.

Volgens Op1-presentator Jort Kelder is dit dreigement „puur voor binnenlands gebruik”. „Dus een rode lijn in een land dat geen democratie is, ja, daar maakt dat niet uit”, zegt hij. Salemon: „Het begin van zijn speech was inderdaad: ‘De Russen zijn oorlogsmoe’. Dus hoe houdt Poetin de mensen nog aan zijn zijde? Door te zeggen: ‘Niet wij hebben aangevallen, wij worden aangevallen’.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

