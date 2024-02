Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dirk en Anneke zien elkaar weer in Married At First Sight: ‘Voelde me belazerd en gekwetst’

Het huwelijk tussen Dirk (67) en Anneke (60) uit Married At First Sight is vroegtijdig gesneuveld en dat ging niet bepaald vriendschappelijk. In de laatste aflevering ziet het koppel van weleer elkaar weer.

Het duo komt nog één keer bij elkaar om met presentator Carlo Boszhard en experts Patrick van Veen en Eveline Stallaart terug te blikken op hun kortstondige huwelijk.

Eindgesprek Dirk en Anneke in Married At First Sight

Het huwelijk tussen Dirk en Anneke leek ooit zo veelbelovend. „Ik denk niet dat we ooit in de geschiedenis van Married At First Sight hebben meegemaakt dat mensen bij de ambtenaar komen en elkaar al op de mond zoenen voordat er überhaupt iets is gezegd”, zegt Van Veen.

Toch was het sprookje snel voorbij. Dirk vertelt dat hij daar best een klap van heeft gehad. „Het was een behoorlijke teleurstelling, vooral omdat de trouwdag er zo goed uitzag. Iedereen was het erover eens dat er een klik en passie was. Mijn inzet was om dat blijvend te maken.”

‘Voelde me die dag gelukkig’

Als Anneke ook aanschuift, bekijken ze gezamenlijk de beelden van de trouwdag. Ze genoot zichtbaar tijdens haar trouwdag en Carlo Boszhard vraagt zich af of dat schijn was. Dat ontkent ze. „Ik voelde mij die dag heel gelukkig, ik was hoopvol en heel blij. Ik wilde dit een kans geven.”

Boszhard kaatst terug dat die kans wel heel snel weg was. „Ik voelde het al heel snel in mijn hele lichaam. Ik was mijzelf niet meer. Dat is een teken aan de wand dat het voor mij geen goede match is.”

De presentator herinnert Anneke eraan dat ze kwetsende dingen heeft gezegd. Zo vond ze Dirk te oud en zijn gebit niet mooi. „Ik raakte in paniek en dat past niet bij mij. Dan moet ik op de rem trappen. Daar werd bozig op gereageerd en daar voel ik me niet veilig bij.”

Ze is benieuwd hoe de match tot stand is gekomen. „Jullie staan allebei vol in het leven. Voller dan een gemiddeld persoon op jullie leeftijd. We hebben ook stiekem gezegd dat jullie allebei paradijsvogels zijn”, legt Van Veen uit. „Ook seksueel staan jullie echt aan”, zegt Stallaart. „En jullie scoren hoog op de karaktereigenschap vriendelijkheid”, gaat Van Veen verder. „Jullie hadden veel van elkaar kunnen leren.”

Dirk: ‘Je hebt de vlinders doodgeslagen’

Dirk en Anneke hebben een afscheidsbrief voor elkaar geschreven. „Iedereen heeft ervoor gezorgd dat het een fantastische trouwdag zou worden”, begint Dirk. „Toen je binnenkwam in de zaal, dacht ik: wauw, mag ik daarmee trouwen? Met de fotoshoots buiten kreeg ik een gevoel dat ik al jaren niet meer gevoeld had. Ik had vlinders in mijn buik.”

Dat sloeg snel om. „Tijdens de huwelijksnacht gaf ik nadat de camera weg was aan dat het fijn zou zijn om met een glas champagne nog even in de jacuzzi ontspannen. Je gaf aan daar geen zin in te hebben, je was moe en wilde gaan slapen. De ontluistering was groot toen je de hele nacht met de rug naar me toe sliep. De vlinders werden tijdens de huwelijksnacht door jou doodgeslagen.”

Anneke was volgens Dirk te veeleisend. „Je koos voor je lijstje waar een man aan moet voldoen. Was dat lijstje er maar niet geweest. Dan hadden we op zielsniveau kunnen kijken waar we elkaar konden vinden. Het heeft me ontzettend pijn gedaan. Ik voelde me belazerd, voor de gek gehouden en gekwetst.”

Hij vindt dat het huwelijk heilig is. „Het gevoel dat je bij elkaar thuis mag komen. Ik had graag bij je willen thuiskomen. Er rest mij niets anders dan te concluderen dat je niet met mij getrouwd wil zijn, dus wil ik ook niet meer met jou getrouwd zijn.” Hierna doet Dirk zijn trouwring af.

Anneke leest afscheidsbrief voor in Married At First Sight

„Ik vind het een heel lang verhaal. Ik heb zelf een paar regels”, sneert Anneke. „Vol hoop op een goede match, vol verwachting naar liefde, vol vertrouwen op een gelukkige toekomst stonden wij samen voor het altaar. Ik gaf je een kus om te laten zien dat mijn vertrouwen aanwezig was. Net als jij had ik verwachtingen van mijn toekomstige partner. Deze verwachtingen lieten mij zien dat je een lieve man bent, maar niet bij mij past en hoort. Het spijt me dat ik je heb gekwetst door eerlijk te zijn. Ik wens je een vrouw aan je zijde die je verwachtingen wel kan waarmaken.”

„Ik heb niet het gevoel dat je het echt meent”, is Dirks reactie na de brief. „Het spijt me voor je dat je dit gevoel hebt, want ik meen het wel”, stelt Anneke, die ook haar trouwring afdoet.

Dirk en Anneke lijken elkaar nauwelijks te kunnen luchten of zien, maar Van Veen stelt alsnog voor om hiervan niet het definitieve afscheid te maken. „Het huwelijk stopt. Toch willen we met jullie de komende tijd aan het werk blijven, want er is een moment dat je het wél op een goede manier moet afronden.”

Je kunt Married At First Sight terugkijken via Videoland.

Reacties