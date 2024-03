Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach haalt uit naar BN’ers die ‘ongezonde shit’ promoten: ‘Hoef je geen reclame voor te maken’

Arjen Lubach haalde gisteren in De Avondshow behoorlijk uit naar BN’ers en influencers die ongezond eten promoten. Onder meer Bram Krikke, Monica Geuze en gravin Eloise konden rekenen op een veeg uit de pan.

Lubach schroomt in zijn talkshow vaker niet om het een en ander te bekritiseren. In zijn rubriek En nou is het afgelopen hekelt hij dit keer reclames voor junkfood en ongezond voedsel. „Die reclames zijn overal.” Bij de bushalte, op tv, internet en bij voetbalwedstrijden. Bijna 80 procent van alle advertenties voor voedsel, promoot ongezond eten. „Er worden miljarden gepompt in het promoten van allemaal troep.”

Arjen Lubach haalt uit naar influencers en BN’ers

En dat terwijl het aantal Nederlanders met overgewicht stijgt. Waarna Lubach benadrukt dat overgewicht ook heel erg duur is. Obesitas kost jaarlijk zo’n 79 miljard. Vaak omdat mensen met overgewicht snel ziek zijn. En volgens Lubach moeten we veel minder „ongezonde shit” eten. Hij vindt het dan ook dubieus dat ongezond eten wordt aangemoedigd.

Hij noemt influencer Bram Krikke, die reclame maakt voor Coca Cola, Monica Geuze voor McDonalds, Max Verstappen voor Red Bull, Lieke Martens voor Lays en Coca Cola, Lee Towers voor KFC en gravin Eloise voor Magnum. Hij hekelt dan ook de samenwerking tussen het koningshuis en het ijsjesmerk. Die pretenderen dat ze samenwerken omdat ze allebei streven naar een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waarna Lubach een emmer pakt en doet alsof hij moet overgeven.

‘Stop met junkfoodreclames en promoten ongezond eten’

Lubach haalt aan dat we beïnvloed worden door deze reclames en daardoor vaker naar ongezond eten grijpen. De presentator benadrukt dat we dit als maatschappij ook niet toelaten bij sigarettenfabrikanten.

Lubach pleit er dan ook voor om te stoppen met junkfoodreclames. „Want het is al zo moeilijk om die shit niet te eten. Het is precies zo gemaakt dat je er geen weerstand tegen kunt bieden. Dus dan hoef je er niet ook nog reclame voor te maken. Kap met al die vretende BN’ers op internet.”

Je kijkt De Avondshow terug via NPO Start.

Reacties