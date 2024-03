Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach maakt gehakt van Roy Donders: ‘Door dit soort beunhazen gaan cosmetische ingrepen vaak fout’

Fillers en andere cosmetische ingrepen zijn de afgelopen jaren bezig met een flinke opmars. Arjen Lubach kaartte gisteravond in de Avondshow met Arjen Lubach aan dat deze trend niet zonder risico’s is. Vooral als je de behandeling laat uitvoeren bij iemand die daar niet voor is opgeleid, is het volgens hem gevaarlijk, zoals bij realityster Roy Donders.

Sinds 2013 is het aantal cosmetische klinieken in ons land vervijfvoudigd, bleek afgelopen zomer. In Amsterdam-Zuid zijn er volgens Trouw zelfs meer cosmetische klinieken dan Albert Heijns.

Item over cosmetische ingrepen in Avondshow met Arjen Lubach

Lubach vindt het niet per definitie stom om iets te laten doen, maar hij vraagt zich weleens af waar het gaat eindigen. Volgens de presentator laten mensen niet alleen steeds meer doen, ze beginnen ook steeds jonger. Social media zou hier een grote rol in spelen. „Als je iets iedere dag ziet, dan wordt het op een gegeven moment normaal. Net als Jort Kelder, dat vinden we nu ook normaal.” Ook zouden mensen door filters steeds worden geconfronteerd met een belachelijk geïdealiseerde versie van zichzelf en van anderen. „Dat doet iets met je zelfbeeld.”

Daarbovenop rijst de vraag of ingrepen als botox en fillers gevaarlijk zijn. Er zijn steeds meer behandelingen die fout aflopen, stelt Lubach. Dat risico hangt volgens hem af van waar je je laat behandelen. Bij plastische chirurgen zou je het minste risico lopen. Zij hebben een zesjarige opleiding gedaan bovenop hun studie geneeskunde. Ook bij cosmetisch artsen zit je goed: die hebben een tweejarige opleiding gedaan om cosmetische ingrepen te mogen doen.

Máár: er zijn nog twee groepen die cosmetische ingrepen doen. „Waaronder basisartsen: iedereen die geneeskunde heeft afgemaakt, mag in de weer met botox en fillers, terwijl ze er eigenlijk niet speciaal voor zijn opgeleid”, legt Lubach uit. „Maar het wordt pas écht gevaarlijk als mensen zonder énige medische opleiding aan je lichaam beginnen te knutselen.”

Roy Donders zette fillers terwijl dat niet mag

Dat mag niet, maar Omroep Brabant kwam erachter dat het wel gebeurt. „Bijvoorbeeld bij de kliniek van deze vrolijke dondersteen: Roy Donders. Dat is een bekende tv-stylist, die ook een tijdje een kliniek had waarbij hij zélf fillers zette bij mensen, en dat mag dus niet, maar Roy zag het probleem niet zo.”

Lubach laat een filmpje zien waarin Donders nonchalant reageert op de aantijgingen. „Ik weet echt wel wat ik doe. Ik doe dit nu drie jaar en ik heb nog nooit iemand terug gehad die ik verminkt heb.” Hierop reageert Lubach droog: „Of ze kwamen wel terug en je herkende ze niet.”

„Door dit soort cosmetische beunhazen gaan ingrepen dus best vaak fout”, zegt de presentator. „Dan zijn er bijvoorbeeld te veel fillers ingespoten, of ze spuiten het op de verkeerde plek of gebruiken het verkeerde materiaal.” Met een aantal foto’s laat Lubach zien hoe dat eruit kan komen te zien, bijvoorbeeld met extreem opgespoten lippen. Maar het kan nog erger. „Heel soms worden mensen dus ook weleens blind. Dat is dan dubbel cru, want dan zie je er eindelijk uit zoals je wil, maar dan ben je de enige die het niet kan zien.”

Je kunt de Avondshow met Arjen Lubach terugkijken via NPO Start.

