Onderwijsminister bij Op1 over ‘neerkijken op mbo’ers’: ‘We pikken dit niet meer’

Er zijn in Nederland grote tekorten, en dan niet eens per se qua materieel of geld (op sommige plekken wel), maar we komen vooral mensen tekort. En de mensen die we nodig hebben, zijn praktisch geschoold. Volgens Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf kijken we echter neer op het mbo en moeten we daar vanaf. Hij schuift aan bij Op1 om het daarover te hebben.

„We zijn nu op een punt aangekomen dat we dit niet meer pikken”, zei hij gisteravond aan tafel bij Op1-presentatoren Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel.

Verdeling tussen mbo, hbo en wo ‘eeuwenlang scheefgegroeid’

„Ik denk dat het om heel fundamentele redenen is dat dit moet veranderen”, begint Dijkgraaf. „We willen iedereen, alle jonge mensen, op een gelijke manier waarderen. We willen iedere opleiding op dezelfde manier ondersteunen, maar dat is nog lang niet zo.” Volgens de minister is dat „een heel idealistische reden” voor het afschaffen van termen als ‘laag- en hoogopgeleid’.

Toch is er ook een praktische reden om het mbo in een beter daglicht te stellen. Dijkgraaf: „We leven in een tijd waarin er meer banen dan mensen zijn, en als je kijkt naar de plekken waar de grote tekorten zijn, is dat de gezondheidszorg, de energietransitie. Het gaat hier niet om een tekort aan middelen, maar echt een tekort aan mensen.”

Hij noemt dat het onderwijs, de verdeling tussen mbo, hbo en wo, „eeuwenlang scheefgegroeid is”. „We hebben nu de kans dat weer recht te trekken.”

Minister Dijkgraaf bij Op1: ‘Wereld van enorme verschillen’

Ten Napel noemt dat we in Nederland al jaren spreken over laag- en hoogopgeleide personen. „Hoe komen we van dat stigma af?”, wil ze van de minister weten. „Woorden doen er zeker toe”, begint hij. „We hebben vaak een soort ladder-beeld: je moet hogerop klimmen. Ik probeer in plaats daarvan over een waaier te spreken. Je hebt verschillende richtingen en iedereen heeft zijn eigen talenten, maar het gaat ook over studiefinanciering en of je als student ‘mag meedoen’.”

Volgens Dijkgraaf is er op dit moment een „wereld van enorme verschillen”, ook op het gebied van bijvoorbeeld introductiedagen. „Als samenleving moeten we uitstralen, juist naar de mbo-studenten: ‘Jullie zijn er, je bent volwaardig lid van de hele onderwijswaaier en we gaan je op dezelfde manier ondersteunen met studiefinanciering en alles dat we hebben’. Ik vind dat echt een belangrijke boodschap aan mijn ministerie”, besluit de minister van Onderwijs.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

