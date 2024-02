Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers genieten van ‘klassieke’ Ik Vertrek-aflevering: ‘Bingo’

Ik Vertrek, voor velen is het eigenlijk leedvermaak. Er gaat doorgaans namelijk zóveel mis, en vaak dezelfde dingen, dat kijkers een klassieke aflevering al kunnen uittekenen. Ook gisteren was er zo eentje volgens kijkers, toen we het verhaal van Rob en Thom volgden.

Rob en Thom zijn echte bougondiërs en waar kun je je bourgondische droom nou beter vervullen dan in Frankrijk? Zonder enig Frans te kennen en inclusief bezoek aan de patatzaak om de hoek, natuurlijk. Kijkers smullen van het verhaal van het stel.

‘Klassieke aflevering’ Ik Vertrek

Voor het stel naar Frankrijk vertrok, huisden ze in Limburg. Voor 60.000 euro tikten ze in Charassat een boerderij, inclusief 7200 m2 grond, op de kop. En binnen drie maanden tijd wilden ze een B&B met drie chambre d’hotes en een gîte openen.

Kijk je naar de prijs van de boerderij en de hoeveelheid grond die ze erbij kregen en dan ook nog eens naar de deadline die Rob en Thom zichzelf stellen, dan weet je: dit wordt lastig. De boerderij is in zeer slechte staat, ontdekt het stel in Ik Vertrek, en ze moeten veel meer renoveren dan eerst gedacht. Als klap op de vuurpijl kampt Thom met een hernia, dus hij kan zich niet voor de volle 100 procent inzetten. Gelukkig is daar de hulp van vrienden en familie, die onmisbaar blijkt.

Onlangs vielen kijkers van het programma nog van de ene in de andere verbazing over onder meer een vaginaal stoombad…

Rob en Thom spreken geen Frans, komen tijd tekort en veel valt tegen

Het recept voor een klassieke Ik Vertrek-aflevering bestaat onder andere uit het niet kennen van de taal (check), flinke tegenvallers bij het verbouwen (dubbel check) en te weinig tijd hebben (nog eens check). „We moeten de boerderij van top tot teen verbouwen, en dat wordt een hele klus”, is het stel zich van tevoren al bewust. Maar als ze de eerste paar nachten in de boerderij doorbrengen, horen ze het ongedierte ‘s nachts kruipen. Toch denken ze zelf dat het „met handen en voeten” wel lukt.

Deel van de reden dat Rob en Thom voor Frankrijk kozen is uiteraard de rust en ruimte, maar ook het bourgondische leven. Lekkere wijnen, kazen, noem het maar op. Juist daarom zijn kijkers zo verbaasd als het stel de plaatselijke snackbar verkiest boven al dat lekkers.

En het spreken van de taal is ook zo’n dingetje… „Ik kan maar een heel klein beetje Frans”, zegt Thom terwijl een Franse buurman hen helpt met een klusje. „Elke dag ken ik weer een beetje meer Frans. Merci, for you”, zegt hij terwijl hij de buurman een fles wijn overhandigt. Hij weet vast dat het merci beaucoup is, maar goed. Wel lief, zo’n bedankje. De mannen zijn van plan een taalcursus te volgen, want dingen regelen is toch wat lastig. Vrienden helpen met de vertaling, maar het is hun doel om ook zelf gesprekken te kunnen voeren met de plaatselijke bevolking.

‘Bingo’

Achteraf blijkt dat de drie maanden die de mannen hadden uitgetrokken voor het project, niet genoeg waren. „Je kunt hooguit plannen voor een paar dagen”, laten ze weten. „ Soms duurt een klus veel langer dan gedacht en de andere keer is het weer zo gepiept.” En de chambre d’hotes? Die zijn nog niet af. Sterker nog, in een update aan het programma laten ze weten dat dat nog een paar maanden duurt…

Afijn, kijkers hebben in ieder geval gesmuld van hun avontuur. Een greep uit de reacties:



Heerlijke klassieke aflevering van #ikvertrek. Geen Frans, bouwval gekocht, veel te ambitieus plan, beperkte klus ervaring 🇨🇵. Maar: wel durf, onbevangenheid en tot het diepst goede mensen. Santé 🍷 pic.twitter.com/ojnwpSGNUH — Tim Geutjes (@tkgeutjes) February 13, 2024



Je gaat in Frankrijk wonen en dan GA JE UITGEREKEND NAAR EEN NEDERLANDSE PATATKRAAM?! #ikvertrek pic.twitter.com/oJYzHnApOw — Victor Hopman (@victorhopman) February 13, 2024



Spreken de taal (nog steeds) niet✅

Valt tegen✅

Geen planning ✅

Alles duurt langer ✅

Teren in op spaargeld ✅ #ikvertrek pic.twitter.com/2IsqVi4spl — LH79 (@LH7919) February 13, 2024



Ik val er net in, maar wat is dit voor een kabouterhuisje? De deur is toch veel te laag? #ikvertrek pic.twitter.com/Olw864CDbL — Dreamer (@MCnotHamm3r) February 13, 2024

Je kunt Ik Vertrek terugkijken via NPO Start.

