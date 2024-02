Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerda en Jurgen kwamen diep in de schulden door één klein foutje

Eén kleine fout en je raakt je huis en je kinderen kwijt en je belandt diep in de schulden. Het overkwam Gerda en Jurgen Deceuninck, zij werden slachtoffer van de toeslagenaffaire. Bij Op1 vertellen ze over wat hen is overkomen.

Nadat ze alles kwijtraakten, werden hun twee dochters ook nog eens uit huis geplaatst. Ze hebben hun meiden nog steeds niet terug.

Bij Op1: ‘Kabinet en parlement faalden’

„Het kabinet en parlement faalden”, begint Op1-presentator Sven Kockelmann de uitzending gisteravond. „De uitvoering heeft onrechtmatig gehandeld, de rechtspraak is tekortgeschoten, mensenlevens werden vermorzeld en dat kan morgen zomaar weer gebeuren.” Dat zijn de harde conclusies die gisteren klonken van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid, over vooral de toeslagenaffaire.

In de uitzending horen we een opsomming van de commissie van wat er allemaal mis ging: „Dertig jaar Fraudebeleid ontaarde in een nietsontziende jacht. Een klein foutje kon bestraft worden met een torenhoge boete én een terugvordering. In dezelfde periode koos het kabinet ervoor om te bezuinigen op rechtsbijstand. Mensen zijn ten onrechte als fraudeur bestempeld en voor hen was geen redelijke betalingsregeling mogelijk. Dit kan morgen weer gebeuren, bij ieder van ons.”

Gerda en Jurgen Deceuninck zitten in de studio van Op1 en waren ook aanwezig bij de presentatie van de commissie. Het stel declareerde een halfuurtje te veel aan kinderopvang en werd toen bestempeld als fraudeurs. Ze raakten alles kwijt: hun huis en zelfs hun kinderen, die nu nog steeds niet bij hen terug zijn. „Op dat moment kom je in een rollercoaster terecht”, vertelt Gerda. „Je krijgt brieven van de Belastingdienst, je moet per direct alles terugbetalen, ik moest een maandelijks een bedrag betalen dat ik niet eens verdiende. Dan kom je in een sneltreinvaart: je raakt je geld kwijt, je raakt je huis kwijt, ze stoppen al je toeslagen voordat je überhaupt weet wat er aan de hand is.”

Gerda en Jurgen werden slachtoffer van de toeslagenaffaire

Het stel vroeg om hulp, omdat ze het financieel niet meer redden, maar instanties gaven niet thuis. „Dan ben je alles kwijt en staat je leven stil.” Op1-presentatrice Fidan Ekiz: „Het rapport stelt: parlement, regering, rechtspraak zijn allemaal blind geweest voor de gevolgen. Ik vraag me af: het is verschrikkelijk als jou zoiets overkomt, dan wil je hulp. Wie bel je dan en wat kregen jullie toen te horen?”

Gerda: „Je belt in eerste instantie de Belastingdienst van ‘wat gebeurt er, wat heb ik misdaan?’ We kregen te horen dat ze binnen 24 of 48 uur terug zouden bellen, maar dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Je probeert bij de gemeente informatie in te winnen. Op een gegeven moment krijg je hulpverleners die twee uur per week met je willen praten, en vragen: waarom werk je niet? Zij hebben mij in een burn-out gedrukt en ze willen dat ik dan veertig uur per week ga werken. Vertel mij maar hoe.”

Uiteindelijk worden de kinderen uit huis geplaatst. Volgens Jurgen gebeurde dat „zo goed als van de ene op de andere dag”. „Dat beeld staat voor altijd op mijn netvlies. Mijn kinderen die meegenomen worden. Je kunt het ze ook niet uitleggen of afscheid nemen: ze waren amper anderhalf en vier maanden. Wat moet je? Tot op de dag van vandaag weten ze het in principe niet. Het is nu bijna tien jaar geleden.” Op dit moment zijn de ouders dus nog steeds niet herenigd met hun kinderen.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties