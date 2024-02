Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erik en Gerben blijken elkaar bij het jawoord al te kennen in Married At First Sight: ‘Wat gebeurt er hier?’

In Married At First Sight wordt een groep singles door matchmakers aan elkaar gekoppeld en in plaats van daten, stappen ze direct in het huwelijksbootje. Ze zien elkaar dus voor het eerst bij het altaar. Althans, dat is de bedoeling. Voor deelnemers Erik en Gerben bleek die vlieger niet op te gaan. Het koppeltje had namelijk al eens gedate.

Gerben had in het laatste gesprek met deskundigen al onthuld dat hij onlangs op date is geweest met iemand die zich toevallig ook het voor het programma had opgegeven. Daarop spraken ze af het contract te verbreken.

De deskundigen zien dat niet als een smet op het programma. Integendeel: ze willen er juist mooi gebruik van maken en koppelen de mannen aan elkaar.

Tweede ontmoeting Erik en Gerben in Married At First Sight

Als Erik en Gerben elkaar voor het altaar zien, moeten ze allebei lachen. Trouwambtenaar Soraya ziet dat er iets aan de hand is. „Wat gebeurt er hier?”, vraagt ze met de nodige verbazing. „Ik ga het zeggen”, lacht Erik. „We hebben één keer gedatet.”

Hij legt aan de aanwezigen uit: „We gingen met het programma meedoen. Vanuit het programma mochten we met niemand contact hebben. Toen zeiden we ‘Ja, sorry. Het mag niet.’ En we hadden afgesproken: stel dat we niet door zouden gaan met het programma, dan zouden we elkaar na de laatste uitzending opnieuw opzoeken om gewoon te kijken voor een drankje. Maar dat hoeft nu dus niet, want hij staat er al.”

‘Hij is meer dan leuk’

Even later zetten ze hun handtekening onder de huwelijkspapieren. De gasten hebben er een goed gevoel over, laten ze aan Carlo Boszhard weten. Maar hoe staat het kersverse echtpaar er zelf in? „De wetenschap zegt ‘ja’, op fysieke aantrekkingskracht ook een ‘ja’, anders spreek je niet met elkaar af. En nu ga je het experiment in”, zegt de presentator, terwijl de mannen knikken. „Ik had zoiets van: als ik maar kan zeggen dat het een leuke man is. Maar hij is meer dan leuk, toch?”, zegt Gerben.

Erik zegt er hetzelfde in te staan. „Ik wil het gewoon lekker rustig oppakken en kijken hoe het loopt en reilt en zeilt. Elkaar gewoon ontdekken.”

Gerben vertrouwt de camera’s toe dat Erik zeker zijn type is. „Vlot, spontaan. Het verliep soepel. Het voelt echt goed. Ik voel echt wel een klik. Het is gelijk vertrouwd en niet ongemakkelijk.”

Ook Erik is tevreden met zijn echtgenoot. „Als ik hem zo zie, is het wel een warm en lief persoon, en ik denk ook zorgzaam. Voor de rest moeten we kijken welke kant het opgaat. Ik hoop dat hij de ware voor me kan zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Gerben en Erik niks wordt, stort ik in. #mafs — Corine Kuijpers (@tantePip) February 7, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als het niet lukt tussen Gerben en Erik dan lukt geen enkel huwelijk van #mafsnl #mafs 😉 — Jerry (@jv_pique) February 7, 2024

Je kunt Married At First Sight terugkijken via Videoland.

