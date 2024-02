Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mr. Frank Visser-kijkers smullen van woest koppel dat zelf veroorzaker van problemen blijkt

Wim en Annelies waren gisteravond volledig overtuigd van hun gelijk en schakelden Mr. Frank Visser Doet Uitspraak in. Maar daarin kwamen ze van een koude kermis thuis, toen de televisierechter concludeerde dat ze zélf veel problemen veroorzaakten. En stiekem smulden kijkers daar toch een beetje van.

Mr. Frank Visser Doet Uitspraak zorgt nu eenmaal voor vermakelijke televisie. Buren vliegen elkaar in dat programma om de meest onbenullige dingen in de haren. Dit keer waren het Eindhovenaren Wim en Annelies die op hoge poten bij het programma aanklopten, compleet overtuigd van hun gelijk. Maar dat hadden ze wellicht een beetje verkeerd ingeschat.

Wim en Annelies zijn woest op buurvrouw Marga

Wim en Annelies zijn woest op buurvrouw Marga. Ze beschuldigen haar ervan dat zij het koppel bespioneert. Marga heeft daarentegen last van geluidsoverlast omdat buurman Wim apparaten en fietsen sloopt in de tuin. Daar maakt ze af en toe foto’s van om als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken. En er staat bij haar thuis een beveiligingscamera in het raam.

Allemaal bedoeld, volgens Wim en Annelies, om hen in de gaten te houden. En daarvoor zou Marga’s jaloezie de voornaamste reden zijn. Daarnaast beschuldigen Wim en Annelies hun buurvrouw van kikkervernieling. Marga zou namelijk gaten in het dak van de buren hebben geboord, waarna lekkage zou zijn ontstaan. En die lekkage heeft de hele kikkerverzameling van het stel beschadigd.

Mr. Frank Visser Doet uitspraak inschakelen

Annelies en Wim noemen Marga een ‘asociale’ buurvrouw, die niemand in de buurt mag. Marga verklaart dat een betonnen schutting de aanleiding voor de burenruzie was. Volgens haar was de schutting kapot, maar mocht ze daar van Wim niet aankomen. Die discussie liep uit op een schreeuwpartij en ook de politie moest er destijds aan te pas komen. En later legt Marga uit dat de buurman haar bedreigd heeft met de woorden: „Ik weet waar je woont.” Iets wat bij veel kijkers voor de nodige hilariteit zorgt.

De camera moet worden verplaatst en Wim en Annelies eisen een schadevergoeding voor hun dierbare kikkers. Marga legt overigens uit dat de camera niet eens aangesloten is, maar bedoeld is om inbrekers af te schrikken. Zij wil op haar beurt dat de geluidsoverlast stopt en de schutting veilig wordt.

Marga krijgt grotendeels gelijk

Het vertrouwde gezicht van het programma, de enige echte Mr. Frank Visser, ontbreekt gisteravond. Zijn invaller Bart Beuving neemt zijn taak in de aflevering op zich.

Eenmaal tijdens de zitting blijkt dat Wim en Annelies toch meer aan zichzelf te danken hebben dan ze wellicht op voorhand dachten. Zij veroorzaken wel degelijk geluidsoverlast en moeten daar rekening mee houden, de schutting blijkt onveilig en moet gerepareerd worden en de kikkers werden niet door Marga geruïneerd. Marga vindt het overigens geen enkel probleem om de beveiligingscamera weg te halen.

Kijkers smullen van plottwist

En hoewel Marga zich prima kan vinden in die uitspraak, blijven Wim en Annelies woest. En zij weigeren na afloop van de zitting Marga een hand te geven. Kijkers vrezen dat buurvrouw Marga nog niet van het geklaag en de beschuldiging van haar buren af is. Al konden zij de plottwist in deze uitspraak wel waarderen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als dat Kikker bruidspaar zo belangrijk voor je is dan zet je het toch niet in de tuin. Dat wordt sowieso zeiknat#mrfrankvisser — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) February 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je weet dat het lekt, en je wil niet dat je kikkerbruidspaar eronder lijdt, dan haal je dat kikkerbruidspaar toch gewoon weg tot het opgelost is 🤔🤔#mrfrankvisser pic.twitter.com/erRitc2Elx — Joyce Derksen (@JoyceDFoto) February 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Ik weet waar je woont" 😂😂 De beste opmerking ook in #mrfrankvisser — Astrid (@Astrid13063758) February 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De buurvrouw bedreigen door te zeggen "ik weet waar je woont!". Echt waar Sherlock?#mrfrankvisser — Jurgen Steenwelle 𝕏 (@JSteenwelle) February 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser dat is lachen. Klagen over de buurvrouw en vervolgens erachter komen dat je zelf alles fout doet. Even honderden euros verder.😆

Team #asocialen hebben verloren. — Patrick de Ruijter (@PatrickdRuijter) February 8, 2024

Je kijkt Mr. Frank Visser Doet Uitspraak terug via KIJK

