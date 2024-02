Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roxeanne Hazes getuigt tegen moeder in rechtszaak: ‘Deden alles te goeder trouw’

Roxeanne Hazes en twee voormalige zakenpartners van haar moeder, Rachel Hazes, getuigen vandaag in een rechtszaak tegen Rachel. De zaak tussen Rachel aan de ene kant en Roxeanne en de voormalige zakenpartners aan de andere kant, loopt al enige tijd en gaat over de periode waarin Rachel een volmacht aan hen gaf toen het met haar niet goed ging.

Rachel beweert dat haar belangen ten tijde van de volmacht, in 2016, niet goed behartigd werden. Maar dochter Roxeanne spreekt dit tegen. „Zelf kon ze het niet managen, dus hebben wij dat voor haar gedaan. We deden alles te goeder trouw”, zei ze vanochtend in de rechtbank in Amsterdam.

‘Grievend’ om te moeten getuigen tegen moeder

Roxeanne zei tijdens de getuigenverhoren ook dat ze het ‘grievend’ vindt dat ze moet getuigen in de zaak tegen haar moeder. „Ik vind het ontzettend grievend dat we uit moeten leggen wat er dat jaar allemaal aan de hand was. We hebben het over een moeder die toen een zelfmoordpoging deed”, aldus de 31-jarige zangeres.

Roxeanne heeft meerdere keren aangegeven niet te willen getuigen in deze zaak. Moeder en dochter hebben al jaren een slechte band met elkaar. Zo vertelde ze onlangs in Boerderij van Dorst dat ze niet denkt dat het ooit nog goed komt tussen hen. Ook loopt er nóg een rechtszaak tussen de twee. Die gaat over de erfenis van André Hazes sr.

Coachingstraject van 20.000 euro

Tijdens de rechtszaak vandaag wordt vooral gesproken over een coachingstraject dat een van de voormalig zaken partners, Marieke van Beek, ten tijde van de volmacht doorliep. Dat traject zou 20.000 euro hebben gekost. Roxeanne verklaarde dat die coaching nodig was voor Van Beek, omdat ze anders ‘door haar hoeven ging’.

Van de kosten schrok de zangeres op dat moment niet. „Nu ik zelf ook in therapie zit, mede door het gedrag van mijn moeder, kan ik u vertellen dat er al meer kosten zijn gemaakt in mijn proces met mijn coach dan Marieke destijds heeft gedaan”, zei Roxeanne in de rechtbank.

Roxeanne en Rachel Hazes verwikkeld in nog een rechtszaak

Roxeanne benoemde ook dat de periode waar het over gaat een ‘hectische tijd’ voor haar was. Zo kreeg ze een miskraam en raakte ze daarna opnieuw zwanger. Over haar moeder zei Roxeanne dat zij altijd een ‘paranoia vrouw’ is geweest, die liever wilde dat geheimen binnenshuis bleven.

