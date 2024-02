Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dreigementen en middelvingers in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

In een nieuwe Mr. Frank Visser Doet Uitspraak hebben buurvrouwen Teunie en Olga zodanig ruzie, dat Olga dreigt de benen van haar buurvrouw te breken. Want van wie zijn de parkeervakken nu echt? En hoeveel auto’s en campers mag je daar opzetten?

„Ik ben helemaal niet gewelddadig, maar voor haar ga ik met liefde zestig uurtjes schoffelen”, uit Olga haar frustratie over de situatie.

Mr. Frank Visser

Voor Teunie is ook de maat vol. Olga en haar gezin gebruikt namelijk niet alleen het parkeervak voor haar huis, maar gebruiken ook een deel van de straat. Olga houdt alleen vol dat ze toestemming heeft van de VVE, „omdat niemand er last van heeft”.

Volgens Teunie zorgen de voertuigen van haar buren voor overlast, waardoor zij minder goed kan rijden. „Dan moet je maar rijlessen nemen”, reageert Olga scherp, waarop Teunie reageert „zij moet zich aanpassen, niet ik”. „Mevrouw klaagt om het klagen, ze zeurt om het zeuren en ze probeert daarmee een heel gezin naar de knoppen te helpen.”

Middelvingers en ‘poten breken’

Teunie geeft toe dat het niet alleen bij woorden is gebleven en dat zij twee keer haar middelvinger heeft opgestoken naar haar buurvrouw. „Ik wil niet bedreigd worden door jou op mijn eigen parkeervak als ik mijn auto leeg sta te maken”, zegt Teunie, waarop Olga reageert „op het moment dat je je middelvinger opsteekt, ben je de mijne”. „Ik heb in elk geval geroepen dat als ze nog een keer haar middelvinger naar mij opsteekt, ik allebei haar poten breek”, geeft Olga toe.

Mr. Visser benadrukt dat „regels, regels zijn”. „Daar heeft Teunie groot gelijk in.” Maar Olga houdt zich aan het huishoudelijk reglement, concludeert de oud-rechter. „Hiermee is de juridische kwestie opgelost.”

Honderd euro per dag

Vervolgens kaart Mr. Visser de ruzie aan tussen de twee vrouwen. „Mevrouw Teunie heeft zich vastgebeten in een onrecht dat haar kennelijk jaren geleden is aangedaan, maar dat uit zich nu in onaangenaam en klagerig gedrag tegen Olga en haar gezin die met die eerdere kwestie niks van doen hebben gehad. Daar moet Teunie mee ophouden.”

Hij beslist vervolgens dat als zij zich wél met haar buren bemoeit, ze honderd euro per keer moet betalen, iets wat bij Olga voor tranen van blijdschap zorgt. „Ik ben zo gelukkig.” Teunie is iets minder blij. „Ik ben het er niet mee eens, want het is niet kortstondig parkeren. Die camper staat er dagen onafgebroken geparkeerd.”

