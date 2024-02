Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeilijk gesprek in Lang Leve de Liefde: ‘Ik heb geen erge kinderwens’

Tortelduifjes Michael (36) en Yasmin (34) hebben elkaar in Lang Leve de Liefde helemaal gevonden. Ze hebben hun date verlengd om elkaar nog beter te leren kennen. Maar er is een belangrijk onderwerp waar de twee in mening over verschillen. En dat is het onderwerp van kinderen.

Michael heeft namelijk een kinderwens en Yasmin niet.

Lang Leve de Liefde

Tijdens het ontbijt bespreken de twee hun meningsverschillen. „Ik ben een van de weinigen die geen kinderen heeft. Mocht ik iemand leren kennen die graag kinderen wil, zou ik dat heel leuk vinden”, vertelt Michael openhartig. Hij heeft ook al eerder een relatie gehad met een vrouw die al een kind had, waardoor hij het vaderschap even heeft kunnen ervaren.

Yasmin geeft aan dat ze „geen problemen ermee zou hebben” als ze een relatie aan zou gaan met iemand die al een kind had. „Maar ik ga ze niet baren”, benadrukt ze. Ook over adoptie is ze niet te spreken, zelfs als Michael oppert huisvader te worden. „Ik heb dus echt gewoon niet een heel erge kinderwens, nee.”

Verliefd

Buiten hun meningsverschil over kinderen om, zijn tortelduifjes uit Lang Leve de Liefde overduidelijk dol op elkaar. „Als ik naar je kijk, dan denk ik: o, wat ben ik blij en wat is ze mooi. Ik mag haar aanraken, ik mag haar kussen. Ik onderdruk een beetje mijn enthousiasme”, vertelt Michael. Yasmin herkent dat gevoel. „Maar ik denk nu wel van: we zien wel.”

Tijdens de verlenging van hun date mogen ook de vrienden van Michael op bezoek komen. Yasmin glipt er even tussenuit, zodat Michael wat tijd kan doorbrengen met de mensen van thuis. „Als we met z’n tweeën zijn is het echt aan, hoor. Dit had ik echt niet verwacht, echt niet”, geeft Michael geëmotioneerd toe. „Ik vind het spannend en ik word er bijna ongemakkelijk van hoe je iemand kan ophemelen. Hoe je iemand zo kan beschrijven dat je denkt van: als je dit zou beschrijven, zou je het bijna niet geloven.”

Hij had natuurlijk wel gehoopt dat hij zo’n connectie als deze zou vinden in het programma, maar hij had niet verwacht dat er daadwerkelijk liefde bij zou komen kijken. „Ik ben ook een beetje bang dat ik het weer kwijtraak.”

‘Een hond kan er wel bij’

Na een goed gesprek met Michael is het voor zijn vrienden tijd om even alleen met Yasmin te kletsen. Ook zij is superpositief over haar Lang Leve de Liefde-avontuur. „Het enige is wel dat hij in het begin aangaf dat hij op zich wel een soort van kinderwens heeft, en dat heb ik echt niet. Dat is natuurlijk wel iets groots, dat kan wel bepalend zijn voor heel veel relaties natuurlijk.”

Michaels vrienden stellen Yasmin echter gerust. „Een hond kan er wel bij”, grappen ze. Dat zou Yasmin wél leuk vinden. „Of nog een paar honden.” Het is voor Michaels vrienden, en voor de kijkers thuis, in ieder geval duidelijk dat de twee dol op elkaar zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leuke metsj Michael en Yasmin!!!!

Hopelijk zijn ze nog samen#langlevedeliefde OR #lldl pic.twitter.com/3h0MPveDLY — 🍒~ Stippi Langkous~🍒 (@sweet_loulou82) February 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijngod die Michael en Jasmin… Kan het nóg kleffer? 🫠#lldl — 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑒̈𝑙𝑎 🌺 (@manoehweelaahh) February 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Michael en Yasmin zijn net zo klef als de wentelteefjes van Ian #lldl — SvanArcasme (@sandevanarcasme) February 1, 2024

Lang Leve de Liefde kijk je terug via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties