Boer Zoekt Vrouw-Haico en Ellen tóch geen match: ‘Ik vond ze zo leuk’

Toen het bleek dat Haico en Ellen uit Boer Zoekt Vrouw tóch voor elkaar hadden gekozen, kon een groot deel van Nederland hun ogen en oren niet geloven. Haico koos namelijk eerst voor Jasmijn, maar toen die relatie niet van de grond kwam, zocht hij toch weer contact met Ellen. En die wilde niets liever dan haar Haico in de armen nemen. Maar helaas mocht het geluk tussen de twee niet lang duren.

Het droomkoppel blijkt toch niet de perfecte match te zijn.

Haico, Ellen én Jasmijn

Boer Haico zullen de Boer Zoekt Vrouw-kijkers niet snel vergeten. Hij veroverde hart na hart en voornamelijk die van Ellen en Jasmijn. De kijkers thuis waren vooral fan van Haico en Ellen samen, maar tijdens het programma zag de boer toch meer toekomst in de jongere Jasmijn. Op die keuze kwam hij echter al snel terug toen de relatie tussen die twee niet van de grond kwam.

Haico bleef niet eenzaam en alleen achter. Hij zocht weer contact met Ellen en tot blijdschap van de boer stond haar deur nog wagenwijd voor hem open.



Haico op zoek naar het nummer van Ellen #boerzoektvrouw pic.twitter.com/Q3DRRUjJZF — 𝓟𝓮𝓽𝓻𝓪 ✨ (@septemberVrouw) November 19, 2023

De twee kregen een relatie en het geluk spatte er vanaf, maar het mocht niet lang duren. „In de afgelopen maanden hebben we elkaar beter leren kennen”, vertellen de twee op de website van KRO-NCRV. „We zijn nu tot het besluit gekomen dat we helaas niet zo goed bij elkaar passen als we zo graag hadden gehoopt en gedacht.”

‘Mijn hart is gebroken’

Het besluit komt voor velen uit de lucht vallen, want vorige maand leek alles nog zo koek en ei. Maar geen zorgen: „Jullie gaan ons vast nog weleens terugzien”, beloven de twee. „We zijn elkaar erg dankbaar voor dit mooie avontuur en hebben nog steeds goed contact met elkaar.”

Boer Zoekt Vrouw-kijkers reageren geschrokken op het nieuws. „Neeeee mijn hart is gebroken. Ik vond ze zo leuk!”, schrijft een kijker op X. „Nou zijn Haico en Ellen ook nog uit mekaar”, voegt een ander toe.



Nou zijn Haico en Ellen ook nog uit mekaar. #bzv — Corine Kuijpers (@tantePip) February 1, 2024



Ben kapot door dit nieuws #bzv pic.twitter.com/MsTrKzudsZ — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) February 1, 2024

