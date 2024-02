Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mart Smeets onder vuur na interview over werkcultuur in Hilversum: ‘Onbeschoft en intimiderend’

Voormalig NOS-presentator Mart Smeets ligt flink onder vuur om een fragment uit de documentaire Buiten beeld. Hierin wordt Smeets stevig bevraagd over oud-NOS-presentatrice Aïcha Marghadi, die hem vorig jaar beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag.

In de documentaire praat Coen Verbraak met een aantal redacteuren en presentatoren over de werkcultuur in Hilversum. De NTR heeft de documentaire gemaakt naar aanleiding van de presentatie van de Commissie-Van Rijn afgelopen donderdag. Uit het onderzoek bleek dat drie op de vier medewerkers bij de publieke omroep weleens te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag.

Fragment met Mart Smeets in Buiten beeld

Verbraak vraagt in het fragment aan Smeets naar een incident dat Marghadi eerder beschreef. Zij stelde dat Smeets haar ten overstaan van de redactie voor schut zou hebben gezet.

„Ik weet niet wie ze was”, reageert Smeets daarop. „Toen ik het las heb ik het aan mijn vrouw moeten vragen wie het was. Mijn vrouw wist het ook niet.”

„Ik kan me niet indenken dat het gezegd heb, ik vind het een non-onderwerp voor dit programma, klaar.” Smeets ergert zich zichtbaar aan de vragen van Verbraak. „Dat jij daarop verder wil gaan. Het is niet bestaand in mijn leven geweest.”

Hij gaat verder: „Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het a) tegen een levend mens zou zeggen en b) zeker niet tegen een vrouw.” Maakt dat verschil uit, vraagt Verbraak zich af? „Ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen.”

Uiteindelijk briest Smeets tegen Verbraak: „Als je die vraag nog een keer stelt, dan krijg je een rode kaart.”

Reacties op X

Op sociale media gaat het fragment van Smeets gretig rond. „De grootste kwal van de Nederlandse televisie”, schrijft iemand. Een ander: „Die Mart Smeets is gewoon een onvriendelijke, arrogante eikel ZONDER zelfreflectie, zelfkennis en MET een veel te grote ego. Een hele nare man.”



Mart Smeets is een arrogante horkerige Boomer. Mag ik dat zeggen?

Ja, dat mag ik zeggen. https://t.co/WtPdfIp9qJ — Sascha Janssen 🎸 (@SaschaJanssen) February 4, 2024



Mart Smeets denkt hier een ‘rode kaart’ uit te kunnen delen aan Coen Verbraak die hem rustig maar scherp bevraagt. Het maakt zichtbaar – bijna tastbaar – hoe deze man in zijn leven gewend is ‘de vernedering’ als straf uit te delen. Zo bevestigt hij het verhaal Aïcha Marghadi. https://t.co/fnqAb6Catk — Maurice Swirc (@MauriceSwirc) February 4, 2024

Talpa-baas Paul Römer reageert op uitspraken

Voormalig Talpa-baas Paul Römer noemt de uitspraken van Smeets „onbeschoft en intimiderend”. Römer zei dit vandaag in het radioprogramma Spraakmakers.

„Dit was een standaard voorbeeld van het gedrag waar we het met z’n allen over hebben, ik vond het ontluisterend”, aldus Römer. „De hautainiteit die uit dit antwoord spreekt.”

Mart Smeets ‘is geschrokken van zijn eigen reactie’

Een woordvoerder van de NTR laat vandaag weten dat Smeets contact heeft opgenomen met de makers en zich heeft verschuldigd. „Hij is geschrokken van zijn eigen reactie op de vragen van Coen.”

De NTR zei ook niets aan de uitzending te wijzigen naar aanleiding van de excuses van Smeets en het nieuws dat Matthijs van Nieuwkerk en RTL de samenwerking op de lange baan hebben geschoven.

De documentaire Buiten beeld wordt vanavond op 23.10 uur uitgezonden op NPO2. De film is al vanaf vrijdag te zien op NPO Start.

