Rob Jetten blikt bij Op1 terug op botsing met Omtzigt: ‘Doet alsof het een teringzooi is’

Het ging er heftig aan toe in de Tweede Kamer gisteren, tussen allerlei politici. Zo schoof D66-leider Rob Jetten enigszins uit zijn slof richting Pieter Omtzigt (NSC). Jetten schoof nu aan bij Op1 om het over die confrontatie te hebben.

Metro zette gisteren al uiteen wat er precies in dat debat gebeurde, van Dilan Yeşilgöz die opeens wél mee wilde doen tot opvallende uitspraken.

Confrontatie tussen Rob Jetten en Pieter Omtzigt

Bij Op1 kijken ze even terug naar het confrontatiemoment. „Ik vind dit echt kwalijk, wat er nu gebeurt”, zegt Jetten in het fragment in de Tweede Kamer. „Ik zou graag aan de heer Omtzigt willen vragen dat hij even nuanceert wat hij zojuist heeft gezegd. Het zijn geen tegenvallers, het zijn mogelijke tegenvallers. Het is aan een nieuw kabinet om daar verstandig mee om te gaan.” In de Tweede Kamer slaan de politici op tafel, als een soort applaus. Omtzigt reageert daarop: „Ik zou aan de heer Jetten willen vragen z’n eigen brieven te lezen.”

Jetten weer: „Een persoonlijk feit: ik heb geen brief gestuurd aan de informatietafel. De informatietafel heeft ambtelijke inventarisaties gekregen, maar we gaan hier niet de indruk wekken dat ik, of mevrouw Yeşilgöz of een andere minister verantwoordelijk was voor de inhoud van die brieven. Klaar”, besluit hij, op duidelijk gepikeerde toon. In de Tweede Kamer klinken de handen op de tafels weer.

‘Doet alsof het één grote teringzooi is’

Op1-presentator Charles Groenhuijsen wil van Jetten weten „waarom hier reden tot boosheid” was. „Ja, dat is voor mensen thuis misschien ook handig. Kijk: de informatietafel heeft op een gegeven moment gevraagd ‘hoe staat het met de overheidsfinanciën en zijn er misschien nog mogelijke risico’s of financiële tegenvallers de komende tijd?’ Dat is heel braaf aangeleverd. Allemaal ambtenaren hebben echt kneiterhard gewerkt om dat allemaal in kaart te brengen.”

„Omtzigt heeft nu al anderhalve week lang de indruk gewekt alsof het één grote teringzooi is, sorry voor het woord. Hij doet alsof er een complot is, dat er op al die ministeries mensen zijn die dingen voor de heer Omtzigt geheim hebben gehouden en dat het daardoor onmogelijk is om een fatsoenlijk kabinet te vormen.” Jetten noemt dat ‘pertinent onjuist’. „De schatkist van Nederland staat er beter voor dan in decennia. En natuurlijk zijn er mogelijke risico’s en kan het minder goed gaan met de economie. Op een gegeven moment moet je keuzes maken.”

Volgens de D66’er is „het hele punt” dat als je twintig zetels haalt, je verantwoordelijkheid draagt voor het landsbestuur. „Je moet op een gegeven moment durven kiezen: wat doen we wel en wat doen we niet? Je moet niet allerlei complotten de wereld in gaan helpen, alsof heel Den Haag er één grote bende van heeft gemaakt”, besluit Jetten.

Op1 kun je terugkijken via NPO Start.

