Is je smartphone vaak gebruiken slecht voor de kwaliteit van je sperma?

Moet je je telefoon uit je broekzak halen als je een kinderwens hebt? Een onderzoek leert dat het zaad van een man mogelijk averij oploopt door de smartphone.

Quest schrijft dit op basis van een analyse van onderzoekers van de universiteit in het Zwitserse Genève.

Verband telefoongebruik en kwaliteit van sperma

De spermakwaliteit van bijna 3000 mannen tussen de 18 en 22 jaar werd dertien jaar lang geanalyseerd. Ze moesten daarbij vragenlijsten invullen over onder andere hun levensstijl, gezondheidstoestand en hoe vaak ze hun mobieltje gebruiken. Daarna werd hun sperma geanalyseerd, zodat er eventuele verbanden ontdekt konden worden.

Hieruit kwam een opmerkelijke conclusie. De onderzoekers ontdekten dat er in het sperma van mannen die hun telefoon niet meer dan eens per week gebruikten, 21 procent meer zaadcellen zitten dan in dat van mannen die meer dan 20 keer per dag hun smartphone checkten.

Geen reden voor paniek

Toch zegt het blad ook dat er geen reden is voor paniek. Omdat de verschillen in zaadkwaliteit door de jaren heen kleiner werd, zou dat erop kunnen wijzen dat de schadelijke radiofrequente straling die telefoons uitzenden na de komst van het 3G- en het 4G-netwerk minder is geworden.

Stralingsexpert Guy VandenBosch van KU Leuven uitte tegen Het Laatste Nieuws een ander kritiekpunt. „De onderzoekers hebben een vragenlijst voorgeschoteld aan de proefpersonen. Er is dus geen zekerheid dat ze daar 100 procent eerlijk op hebben geantwoord. Mij lijkt het bijvoorbeeld nog heel moeilijk om jonge mensen te vinden die amper één keer per week op hun smartphone zitten.”

Ook de Zwitserse onderzoekers zelf zeggen dat dit niet per se inhoudt dat mannen hun smartphone beter niet meer in hun broekzak kunnen dragen. „In deze studie waren er te weinig mensen die hun telefoon niet dicht bij hun lichaam droegen om definitieve uitspraken doen”, zei onderzoekster Rita Rahban. Er wordt nu verder onderzocht wat het effect van de straling precies is.

