Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen we deze week al een beetje lente verwachten?

Het echte gure en koude winterweer lijkt achter ons te zijn, in ieder geval voorlopig. Morgen, op Valentijnsdag, is het bijna twee keer zo warm als normaliter op de dag des liefde. Maar donderdag stijgt het kwik nóg een stukje. Komt de lente er vervroegd aan?

Mocht je nog een cadeau zoeken voor Valentijnsdag: eerder schreef Metro over wat Nederlanders juist wel en juist niet willen krijgen.

Lente deze week?

Doorgaans is het op Valentijnsdag zo’n 6,5 graad. Dit jaar tikt Nederland waarschijnlijk 11 graden aan in het noorden, 13 in het zuiden. Dat weet Weeronline te melden. Vanuit het zuidwesten trekken met regelmaat gebieden met regen of buien over het land. De zon schijnt niet en er is veel bewolking zichtbaar. Er staat een matige, aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6.

Donderdag kunnen we nóg warmere temperaturen – en zelfs een beetje lenteweer – verwachten. De voorspelling is dat het dan 12 tot 16 graden wordt, maar 17 graden behoort ook tot de mogelijkheid. Dan sneuvelt er mogelijk een warmterecord voor 15 februari.

En we zeggen ‘beetje lenteweer’, want alhoewel we te maken hebben met zachte temperaturen, is het wel bewolkt en regenachtig. Echt de Nederlandse lente, zou je dus kunnen zeggen.

Valentijnsdag

14 februari is dus niet het uitgelezen moment om een terrasje te pakken met je lover. Maar de 11 tot 13 graden die ons te wachten staan, zijn niet heel raar. Het is tijdens Valentijnsdag ook weleens een stuk warmer geweest. Zo was het in 1961 17,5 graden in Eindhoven, Maastricht tikte 17,3 graden aan. De warmste Valentijnsdag in De Bilt was in 1998, het werd toen 15,2 graden.

De allerkoudste Valentijnsdag was in 1929. In Maastricht werd het toen niet warmer dan -13,2 graden en in de Bilt niet warmer dan -10,1. Maar ach, als het zo koud is, kruip je lekker bij elkaar, toch? Misschien is dat ook wel het juiste advies voor de aanstaande regenachtige Valentijnsdag.

Reacties