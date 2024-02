Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitspraken Johan Derksen stuiten tegen borst VI-kijkers: ‘Hij vliegt nu heel hard uit de bocht’

Johan Derksen liet zich gisteravond bij Vandaag Inside behoorlijk uitgesproken uit over het rapport over de publieke omroep. Maar VI-kijkers vallen over zijn nogal ongecensureerde uitspraken.

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn concludeerde dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de publieke omroep. „De commissie is zeer geschrokken van de ernst van de gedragingen en van het aantal mensen dat daarmee in aanraking is gekomen.”

Aan menig talkshowtafel werden het rapport en de misstanden bij de NPO besproken. Zo ook aan de VI-tafel. Wilfred Genee kaartte de bevindingen aan. Hij, René van der Gijp en tafelgast Lilian Marijnissen zijn geschrokken van de uitkomsten.

Derksen heeft, zoals hij dat vaker benoemt, een andere kijk op beschuldigingen en aantijgingen omtrent grensoverschrijdend gedrag. Hij noemt op dat het rapport „eenrichtingsverkeer” is. Volgens hem werden voornamelijk oud-medewerkers bevraagd voor het onderzoek. „Mensen die om een of andere afgehaakt zijn. Of uit onvrede of omdat ze geen kwaliteiten hadden.” Waarna Genee inhaakt: „Of omdat ze overspannen waren geraakt.”

Hij noemt dat jonge mensen die voor de televisie werken geen realistische kijk op deze wereld hebben. En dat deadlines voor voor spanning en een snauw hier en daar kunnen zorgen. „Alle lelijke dingen zijn in dat rapport opgeschreven en niemand heeft zich kunnen verdedigen.” Derksen vindt dat ook de daders gehoord moeten worden. „Dat vind ik geen geloofwaardig rapport.”

Volgens Derksen kan namelijk ook rancune een rol spelen. „Al die rapporten staan bol van de rancuneuze gevoelens.” Daarna haalt hij de aantijgingen rondom Theo Maassen aan. „Dat is een vrouw, die laat zich neuken door een getrouwde vent. Als hij niet meer wil, dan wordt ze boos en stapt ze naar de Privé. Pure rancune.” Maar daar is Genee het niet mee eens. Derksen: „Het is zeer ongepast om met een getrouwde vent in bed te stappen.” Genee vindt die conclusie veel te kort door de bocht en benadrukt dat er twee personen in dit verhaal betrokken zijn. „Maar hij is geen NSB’er en dat wijf wel”, aldus Derksen.

En die woorden zorgen voor een ongemakkelijk stilte aan tafel. „Ze komt heel schijnheilig nu op voor de rechten van de wettige echtgenote. Die ze eerst belazerd heeft door met hem in bed te duiken.” Volgens Derksen was ook het NPO-rapport een uitnodiging voor rancune. Maar de rest van de VI-tafel gelooft dat niet.

VI-kijkers vallen behoorlijk over de uitspraken van Derksen.Volgens sommigen slaat hij de plank mis met zijn woorden over het rapport en ook zijn kijk op de situatie omtrent Theo Maassen stuit tegen de borst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je 2 mensen moet noemen die #grensoverschrijdendgedrag totaal niet begrijpen dan zijn het wel #JanSlagter & #JohanDerksen. Prima kerels, maar de tijd heeft hen ingehaald.#sbs6 #vandaaginside — Ruud (@RuudvderVelden) February 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe krijgt die seniele idioot het voor elkaar om na het rapport van Rijn nog partij te kiezen voor Matthijs van Nieuwkerk…. #Derksen #Walgelijk #vandaaginside — Ron S (@S837370S) February 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens Johan Derksen is het rapport over die misstanden bij de NPO volledig vals en gaat het louter over rancuneuze dozen en sukkels die nu hun gram even willen halen. Ook vindt hij de vrouw die een boekje open deed over Theo Maassen "een NSB'er".#vandaaginside #derksen #npo pic.twitter.com/t5ZKnVWm47 — widtvoet (@widtvoet) February 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben de eerste om het vrije woord te verdedigen. Zeker in deze waanzinnige Tijd der Betutteling, maar Johan #Derksen is wel heel hard uit de bocht aan het vliegen nu. Programma is sowieso zwaar over the hill #vandaaginside #grensoverschrijdendgedrag — Jiry Funke (@JiryFunke) February 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Dit rapport staat vol met rancuneuze gevoelens en was allemaal anoniem"

"De ex van Theo Maassen rent naar Prive, Theo is geen NSB'er, dat wijf wel" Johan, stop met praten! #vandaaginside — Lianne van Veen (@Liedje87) February 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#vandaaginside Je zet jezelf al weken voor schut over de Theo Maassen kwestie. Misselijkmakend om keer op keer die dame aan te vallen. — Antonie Niessen (@AntonieNiessen) February 1, 2024

