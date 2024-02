Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gevonden lichaamsdeel bij plek explosie Rotterdam geborgen

Het deel van een lichaam dat vrijdagochtend is gevonden onder brokstukken van het door een explosie getroffen gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, is geborgen en wordt onderzocht, meldt de politie. Er wordt DNA afgenomen voor identificatie en er wordt verder gezocht of er nog meer delen liggen, aldus de politie.

Vrijdagochtend meldde de politie dat rond 05.30 uur vermoedelijk het lichaam was gevonden van een derde slachtoffer. De politie gaf wat later aan dat het ging om een deel van een lichaam.

Na de explosie en daaropvolgende felle brand afgelopen maandag bleken drie mensen vermist te zijn. De afgelopen dagen werden al twee slachtoffers geborgen.

DNA-onderzoek

„We hadden drie vermisten en naar alle waarschijnlijkheid is dit de derde persoon. Tegelijkertijd weten we dat nooit zeker en kan het zijn dat er iemand niet als vermist is opgegeven. Dus dat moet uitgesloten worden”, zegt een politiewoordvoerder ter plaatse. Het DNA-onderzoek gaat zo snel mogelijk plaatsvinden, om de familie snel uitsluitsel te kunnen geven, aldus de woordvoerder.

In de buurt van de vindplaats van het lichaamsdeel zijn ook puinstukken weggehaald en meegenomen voor onderzoek. Ook dat onderzoek wil de politie snel doen, geeft de woordvoerder aan.

