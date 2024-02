Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders met een allergie moeten oppassen in restaurants: ‘Veel restaurants moeten zich schamen’

Heb je een allergie en ga je uit eten? Dan moet je goed uitkijken in restaurants wat je bestelt. Meer dan de helft van de restaurants informeert klanten namelijk onvoldoende over allergenen in hun voedsel.

Op menukaarten is allergenen-informatie niet altijd te vinden, ook is informatie over allergieën niet altijd goed vastgelegd, blijkt volgens het AD uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Allergische reacties

Allergenen zijn eiwitten in voedsel, die allergische reacties kunnen opwekken, zoals ei, vis, pinda, noten, mosterd en melk. Restaurants zijn verplicht die aan hun klanten mee te delen, maar in bijna 52 procent van de gevallen gebeurt dat niet.

Ook op andere plekken waar broodjes, ijsjes, of andere niet voorverpakte en niet geëtiketteerde levensmiddelen worden verkocht, krijgen klanten onvoldoende informatie over mogelijk allergie-opwekkende stoffen. „Ongeveer een half miljoen Nederlanders heeft een voedselallergie. Zij kunnen ernstig ziek worden en in het ergste geval zelfs overlijden door het eten van bijvoorbeeld gluten, noten of schaal- en schelpdieren. Ook als het maar om een hele kleine hoeveelheid gaat”, aldus de NVWA.

‘Mensen met een allergie moet realistisch zijn’

Erna Botjes, voorzitter van patiëntenorganisatie Voedselallergie, is niet verrast door de nieuwe cijfers, zo vertelt zij tegen het AD. „Mensen met een allergie moeten realistisch zijn: ze kunnen niet overal terecht.’’ In bijvoorbeeld eetcafés in studentensteden waar onder het personeel veel doorloop is. „Daar kun je niet van verwachten dat iedereen overal van op de hoogte is.”

Ondanks dat blijft ze wel kritisch. „Veel restaurants zouden zich wel moeten schamen. Je zou ook ergens moeten kunnen eten als je een dieet hebt. Daar kun je je zaak op inrichten, maar je moet het wel trainen. De wet- en regelgeving moet ook meer bekendheid krijgen.’’

Opvallend is dat het bij grote ketens als de McDonalds wél vaak goed gaat. „Daar staat het zelfs op de placemats. Maar bij een eetcafé met telkens wisselende koks moet je niet zijn.’’

