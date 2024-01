Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Claudia de Breij openhartig over ‘kleine midlife’ bij De Avondshow met Arjen Lubach

Claudia de Breij zat vorig jaar tien maanden aan huis gekluisterd. De cabaretière lag er helemaal af, vertelde ze gisteravond bij De Avondshow met Arjen Lubach. Ze wist zelfs niet meer hoe ze moest ontspannen.

Inmiddels staat De Breij weer in de theaters met haar nieuwe voorstelling Wat als.

Claudia de Breij bij de Avondshow met Arjen Lubach

„Zat je in rehab?”, grapt Lubach. „Nee”, lacht De Breij. „Ik kan het geen burn-out noemen, maar ik lag er echt klassiek even helemaal af. Het uitte zich bij mij in dat ik echt niet meer wist hoe ik moest ontspannen.”

Dat probeerde ze op meerdere manieren te doen, met naar eigen zeggen als dieptepunt dat ze LEGO voor volwassenen ging kopen. „Ik wist het echt niet meer. Ik dacht: mijn kinderen kunnen hier weleens lol in hebben. Ik voelde me een beetje gegeneerd toen ik in de winkel was. Dan komt er zo’n man die vraagt: is het voor uzelf? Maar die zeiden allemaal dat ze hem zelf thuis ook hadden en dat het heel mooi was.”

De Breij heeft daar andere gedachten over. „Ik vond er geen zak aan. Ik wil geen mensen beledigen die graag LEGO’en, maar ik was bezig en deed heel veel fout, dus ik moest ook mijn kinderen vragen waar het dan misging. Maar het enige wat je kunt doen, is het iets minder goed doen dan hoe het op de doos staat. Dat werkte niet voor mij.”

Ontspannen door kittens

Inmiddels heeft De Breij twee kittens en daar kan ze wel door ontspannen. „Ik wist niet dat ik daar zo dol op was. Ik ben helemaal geen dierenvriend”, lacht De Breij. „Nee, eerder het tegenovergestelde”, grapt Lubach. „Een kattenmepper was ik”, zegt de cabaretière gekscherend.

Ze legt uit: „We hadden een kat en die was ik wel gaan gedogen, want dat was een lief beestje. Toen mijn kinderen nog klein waren, vroegen ze of ze twee kittens mochten als TomTom doodging. Ze waren toen vijf en drie, dus dan zeg je op alles ja. Nadat TomTom was gaan hemelen zeiden mijn kinderen vrij snel: ‘Mogen we nu twee kittens?’”

Eerst wilde De Breij daar nog niets van weten. Maar toen ze een plaatje van een ragdoll zag, was ze meteen verkocht. De cabaretier werd op het ras geattendeerd door zangeres Taylor Swift, omdat zij daarmee op de cover van Time Magazine stond.

‘Ik was onnodig onzeker’

Inmiddels ligt De Breij „er weer op”, zoals ze het zelf zegt. De periode thuis heeft haar ook geïnspireerd voor haar nieuwe voorstelling. „Ik kwam er heel erg achter dat er een groot verschil is tussen aardig gevonden willen worden en aardig zijn. En dat het eerste er helemaal niet toe doet en het tweede er heel erg toe doet. Het klinkt als een open deur, maar daar moet je dan toch even doorheen. Daar moet je dan 48 voor worden! Stom hè?”, zegt ze lachend.

Na de „kleine midlife”, zoals ze de periode thuis zelf noemt, staat ze ook anders op het toneel dan eerder. „Ik was onnodig onzeker”, zegt ze. „Ik had negatieve affirmaties. Als ik opkwam, dacht ik vaak dat heel de zaal dacht: kut, we hadden toch kaarten voor Jochem Meijer? Om alvast te denken dat het wel tegen zal vallen. Ik las laatst een quote dat mensen die tot grote prestaties komen nooit denken dat ze heel goed zijn. Het is ook oké, je moet het ook koesteren. Maar nu sta ik iets meer op het podium van: leuk dat we er allemaal zijn.”

Je kunt De Avondshow met Arjen Lubach terugkijken via NPO Start.

