Lof voor advocatentweeling Anker bij Sophie & Jeroen: ‘Parels van de rechtstaat’

Advocatentweeling Wim en Hans Anker legden gisteravond bij Sophie & Jeroen uit wat levenslang in Nederland inhoudt. En kijkers waren vol lof over dat pleidooi.

Het beruchte Marengo-proces gaat over zes moorden en vier moordpogingen. Met als kopstuk Ridouan Taghi. Een zaak die inmiddels zes jaar duurt en vandaag uitspraak over is gedaan. Ridouan Taghi en twee medeverdachten zijn door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Advocatentweeling Hans en Wim Anker

Tweelingbroers Wim en Hans Anker zijn inmiddels twee jaar met pensioen. Maar volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman was het een feest om bij zaken van de Ankers te zitten. Het zijn nogal markante types, die vermakelijk kunnen vertellen.

De advocatenbroers leggen uit wat levenslang in Nederland betekent. Wim Anker maakte als advocaat mee dat er dertien keer levenslang werd opgelegd, acht keer kreeg een cliënt ook daadwerkelijk die straf.

Pleidooi over levenslang bij Sophie & Jeroen

Plegers van zedenzaken krijgen nooit levenslang, leggen de advocaten uit. Zo’n straf krijgen daders alleen bij meervoudige moord. En dat terwijl uit een peiling van Sophie & Jeroen blijkt dat een groot deel van de Nederlanders vindt dat op kindermisbruik ook levenslang zou moeten staan. De maximale straf op kindermisbruik is volgens de advocaten echter twaalf jaar.

Hoeveel mensen momenteel in Nederland levenslang hebben? Het blijken er 59 te zijn. Daarna vraagt Hans aan twee heren in het publiek hoeveel zij denken dat vrouw zijn. Eén van hen denkt iets meer van de helft. De ander noemt 10 à 15 procent. Maar geen enkele vrouw blijkt in Nederland een levenslange straf uit te zitten.

Moord

Ook de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh komen aan bod. Volkert van der G. kreeg 18 jaar. Mohammed B., die Van Gogh doodschoot, kreeg wel levenslang. Van der G. is inmiddels vrij. Volgens de advocatenbroers komt dat omdat Van der G. geen meervoudige moord pleegde. B. had ook al andere pogingen bij andere mensen gedaan.

Elk persoon met levenslang krijgt in Nederland tegenwoordig na 25 jaar een toetsing, bedoeld voor enig perspectief. Dus levenslang is in Nederland niet per se levenslang en dat is een goede zaak, vinden de advocaten. En dat terwijl politici en ook een groot deel van de Nederlanders (63 procent) vinden dat levenslang ook echt levenslang moet zijn.

Kijkers loven uitzending met broers Anker

Belleman denkt overigens niet dat een levenslange gevangenisstraf georganiseerde criminaliteit afschrikt. Volgens haar nemen dit soort criminelen het risico voor de waanzinnig hoge inkomsten. En ze denkt dat iedereen die zich daarin begeeft ervan uitgaat dat ze niet gepakt worden. „Het is niet zo dat mensen misdrijven niet plegen omdat ze levenslang kunnen krijgen. Zo werkt het gewoon niet.”

Kijkers zijn enthousiast over het college van de broers Anker. Ze loven hun humor, duidelijke uitleg en interessante woorden. Volgens het kijkerspubliek was gisteravond een van de beste uitzendingen van de talkshow.



Wat een goed idee van@sophieenjeroen om het Marengoproces voor te beschouwen met een college vd gebroeders Anker over levenslang en met Saskia Belleman! #SophieEnJeroen — Sietske van Weerden (@Sietske66) February 26, 2024



De gebroeders Anker zijn parels van de rechtsstaat. #sophieenjeroen — Piet Burgering (@PietBurgering) February 26, 2024



Geweldige uitzending. Voor herhaling vatbaar met andere onderwerpen. #sophieenjeroen — Francien Limpens (@siennietoptwitt) February 26, 2024



Plusminus beste aflevering tot nu toe met Hans en Wim Anker. #sophieenjeroen — Gerri Eickhof (@gerrieickhof) February 26, 2024



#gebroedersanker #sophieenjeroen Wat een onwijs interessante uitzending! Ik ben voor meer Ankertjes op de TV! — H. van der Veen (@Winkeldiefstal1) February 26, 2024



Gisteren een bijzonder interessante #sophieenjeroen met de gebroeders Anker. Dat soort uitzendingen mogen ze meer maken. — Lin (@lin_71) February 27, 2024



Wat zijn die gebroeders Anker straight en goed zeg. #sophiejeroen — Paul-Ivo (@Paul_Ivo) February 26, 2024

Je kijkt Sophie & Jeroen terug via NPO Start.

Reacties