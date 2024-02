Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamp van Koningsbrugge-kijkers gruwelen van geblinddoekte koud water-opdracht: ‘Ik zou het niet kunnen’

Kijkers van Kamp van Koningsbrugge schrokken gisteravond nogal van de opdracht. De deelnemers moesten namelijk in geblindoekt in ijskoud water zwemmen en dat leidde bij sommigen tot paniek en onderkoeling.

Volgens het kijkerspubliek vallen programma’s als Special Forces VIPS en Kamp Waes in het niet bij wat de deelnemers van Kamp van Koningsbrugge moeten ondergaan. En ook gisteravond werd opnieuw duidelijk wat een beproeving het programma is.

Loodzware opdracht in Kamp van Koningsbrugge

Denise is als enige vrouw nog over in de groep met mannen. Volgens presentator Jeroen van Koningsbrugge is dat best een ding. „Dat je de laatste dame bent. Jullie helpen haar wel hè”, zegt hij tegen de rest van de groep. En ook kijkers loven haar prestatie. Ze doet het volgens kijkers overigens beter dan een groot deel van de mannen.

Daarna begint een loodzware opdracht. De deelnemers moeten namelijk ijskoud water in. In duo’s moeten ze naar een bepaalde plek toe zwemmen en daar informatie onthouden. Maar het overgrote deel liggen de deelnemers al watertrappelend en geblinddoekt in het koude water.

Geblinddoekt watertrappelen in ijskoud water

Rust bewaren onder extreme stress, dat is de opdracht. De deelnemers zetten de bril op en dan begint in het water het grote afzien. Door de kou, de brillen en de zware beproeving ontstaat er chaos en paniek onder de deelnemers. Wel hebben ze allemaal een reddingsvest om, voor als zij niet meer goed kunnen zwemmen.

„Ik kan het niet meer”, wordt er geroepen. Deelnemer Sedat moet als eerste met zijn reddingsvest in het water dobberen, omdat hij compleet in paniek is. Ook groepsleider Kees lijkt behoorlijk van slag en kan moeilijk de rust en orde in de groep bewaren.

Paniek in Kamp van Koningsbrugge

Zelfs oud-commandant Ray Klaassens legt uit dat dit een „best pittige” opdracht is. De een na de ander gebruikt zijn zwemvest. Sedat weigert uiteindelijk om opnieuw zijn bril op te doen en stapt uit het water om op te geven. Net als Wouter, die ook volledig uitgeput is. „Ik was doodsbang. Dit heb ik nooit eerder gevoeld”, zegt hij aan de kant.

Maar ook Damian, die trillend en verward op de kant klimt om de tekst te lezen, heeft het heel slecht. Hij komt slecht uit zijn woorden, zijn lichaam is verkrampt en hij lijkt zijn motoriek kwijt. Het ziet er niet goed uit en daarom halen de commando’s hem uiteindelijk uit het water.

Onderkoeling

Opnieuw klinken er kreten met: „Ik kan niet meer.” Ook Kees en Duco raken namelijk compleet in paniek. En dan is het voor de oud-commando’s mooi geweest. Ze halen iedereen het water uit.

Damian moet door de medic worden nagekeken. Zijn lichaamstemperatuur blijkt namelijk flink gezakt. In een warme auto knapt hij langzamerhand weer op.

Kijkers gruwelen van opdracht

Opvallend is overigens dat niet iedereen in paniek raakte. Sommigen wisten zichzelf onder controle te houden. Kees, die de leidinggevende rol had, leek die rust niet te kunnen bewaren. En daarom kiezen de commando’s ervoor om hem naar huis te sturen.

Kijkers zijn nogal aangeslagen door de proef. De paniek, kou en stress is volgens het kijkerspubliek van een extreem kaliber. En volgens hen wordt er wel heel veel van de deelnemers gevraagd. Ze loven dan ook de kandidaten die de opdracht volbrengen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ligt het aan mij, of is het krankzinnig dat een deelnemer zo lang in de ziekenwagen verblijft omdat hij te kampen heeft met onderkoeling, wat een serieus euvel kan zijn? Hoe ver wil je met een televisieprogramma gaan? #kampvankoningsbrugge — ᴇvᴀ 🧐 (@eevoila) February 26, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weer een heftige en zware aflevering van #KampVanKoningsbrugge . Dat koudewater sloopt de deelnemers. Je moet het maar doen, respect voor de deelnemers pic.twitter.com/ySApJUYaOb — Frits Sparnaaij (@CommentaryNL) February 26, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heftige aflevering van #kampvankoningsbrugge.

De loodzware oefening in ijskoud water laat je ook als kijker niet onberoerd. Alsof je plaatsvervangend het gevoel krijgt wat de kandidaten ook hebben ervaren.

Om onder die omstandigheden rustig te blijven…Ik zou het niet kunnen. pic.twitter.com/VzuzRIJ7I9 — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) February 26, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zit mee te klappertanden en ik ben niet eens een echte koukleum #kampvankoningsbrugge — !n§r!d (@inkyopdrift) February 26, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh als ik #kampvankoningsbrugge kijk, wil ik gewoon douchen en slapen. Ze zien er zo moe en koud uit. — Eva🦥 (@Wave93evaw) February 26, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jeroen tegen de mannen: “Jullie helpen haar er wel doorheen hè?”. Nou, ik denk eerder andersom. Wat een bikkel Denise.#kampvankoningsbrugge — Pieter Braat (@PieterBraat) February 26, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Let een beetje op haar', zegt Jeroen over Denise, terwijl zij het minste piept van al die gasten! Zo zie je maar weer hoe vrouwen worden bekeken. #KampVanKoningsbrugge — Silke26 (@Silke260) February 26, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Denise mag niet opgeven. Ik herhaal, Denise mag niet opgeven. #kampvankoningsbrugge — JoJo (@Wanwaarwie) February 26, 2024

Je kijkt Kamp van Koningsbrugge terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties