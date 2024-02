Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frietbakkers nodigen Mona Keijzer uit om mee te gaan naar Oekraïne: ‘Kijken of u zich veilig voelt’

Mona Keijzer, lid van de BBB en ook één van de gezichten daarvan, vindt dat het westen van Oekraïne veilig genoeg is voor vluchtelingen om naar terug te keren. Frietbakkers Franky van Hintum en Coen van Oosten vinden die uitspraak niet te geloven, dus nodigen ze Keijzer uit eens mee te gaan naar Oekraïne, vertellen ze bij Op1.

In juli vorig jaar verschenen deze twee frietbakkers al bij Renze, met een heftig verhaal over een raketaanval op een pizzeria waar zij aanwezig waren. Franky en Coen reizen namelijk regelmatig af naar Oekraïne om daar friet uit te delen.

‘Oekraïense vluchtelingen terug naar stabiele plekken’

BBB vindt dat er serieus moet worden nagedacht over het terugsturen van Oekraïense vluchtelingen naar veilige delen van het land. „We kunnen hier niet iedereen huisvesten”, zei BBB-Kamerlid Mona Keijzer in een Kamerdebat over asiel en migratie. Oekraïne is al bijna twee jaar in oorlog met Rusland. Volgens Keijzer is het westen van Oekraïne een ‘stabiele’ plek om mensen naar terug te sturen.

Volgens Franky en Coen is er van die ‘stabiele plek’ echter geen sprake. Ze nodigen Mona Keijzer dus uit om eens met hen mee af te reizen naar Oekraïne, om te zien hoe het daar echt is. „We hebben nog niks gehoord, maar wellicht dat we straks na de uitzending een berichtje krijgen. Maar ik denk het niet”, laat Franky in de uitzending van Op1 weten.

Frietbakkers: ‘Mona Keijzer, ga mee naar Oekraïne’

Politiek verslaggever Thomas van Groningen is ook aanwezig bij de uitzending en die heeft wel één en ander gehoord rond Keijzer. „Ze was geloof ik niet zo blij met het frame dat hierin zat. Ze heeft inderdaad gezegd dat sommige Oekraïense vluchtelingen terug kunnen naar bepaalde delen, maar jullie doen net alsof zij gezegd heeft dat heel Oekraïne veilig is.”

„Nee nee nee”, komt meteen het antwoord van Franky. „Wij hebben gewoon gereageerd op wat wij gezien hebben. We hebben op dat moment niet gezegd of haar mening terecht is, we hebben gezegd ‘nou, misschien is het leuk om eens te gaan kijken’. Als wij naar oost-Oekraïne rijden, komen we door west-Oekraïne. ‘Voel je vrij om met ons mee te rijden, dan kunnen we kijken of u zich daar veilig voelt’, hebben we gezegd.” Coen: „En ik denk van niet. Als je in een hotel zit en om twaalf uur ‘s nachts gaat het luchtalarm af, je kijkt langs je gordijntjes en je ziet de zoeklichten, dan ga je wel een heel ander gevoel krijgen.”

Volgens Coen kan zoiets ‘op elk moment gebeuren’. „Wij hebben een app waarop we kunnen zien welk deel onveilig is: heel Oekraïne is rood.” Franky: „Op 29 december zijn er nog ruim dertig mensen overleden in Kiev, dat zou het veiligste gebied van Oekraïne moeten zijn, daar vond een raketinslag plaats.” De frietbakker noemt dat dat deel veilig zou moeten zijn, omdat het ver van het front ligt. Maar toch gebeurden er dus dit soort dingen. ‘Veilig’ of ‘stabiel’ zijn dus geen woorden die het duo in de mond zou nemen om delen van Oekraïne te beschrijven.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties