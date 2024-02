Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Italiaanse vrouw pleegt euthanasie, echtgenoot komt achter haar dood als hij haar urn krijgt

Een 55-jarige Italiaanse vrouw pleegde afgelopen oktober euthanasie in Zwitserland. Haar man, die nog geprobeerd had zijn vrouw van gedachten te veranderen, vernam pas dat ze dood was toen de urn met haar as thuis werd bezorgd.

Marta was al bijna een jaar depressief. Na de dood van haar zoon in januari 2023 belandde ze in een depressie en zocht ze hulp bij een psychiater. Maar die hulp mocht niet baten, want afgelopen zomer bleek dat ze euthanasie wilde. Marta zocht daarom afgelopen oktober, zonder medeweten van haar man, contact met een euthanasiekliniek.

Ze koos voor een kliniek in Zwitserland omdat het daar mogelijk is om legaal en relatief eenvoudig onder begeleiding je leven te beëindigen. In Italië is euthanasie namelijk nog altijd verboden.

Echtgenoot ontdekt contact met kliniek

Alberto, de man van Marta, woont vanwege zijn werk tijdelijk in Canada, maar ontdekte het contact met de kliniek. Hij besluit samen met zijn schoonzus naar Zwitserland te reizen om Marta ervan te overtuigen haar besluit om euthanasie te plegen terug te draaien.

Zowel Alberto als zijn schoonzus zijn er namelijk van overtuigd dat dat Marta nog niet uitbehandeld is. „Ze vertelde dat ze niet kon leven zonder haar zoon”, zegt hij tegen de Italiaanse krant La Repubblica. „Haar liefde voor mij, hoe groot ook, was niet genoeg om de pijn te dragen. Maar ze liet ook zien dat het beter met haar ging.”

Kliniek weigert contact met familie

Maar de pogingen van Alberto om het traject te stoppen lopen op niets uit. De Zwitserse kliniek weigert de familieleden te woord te staan en reageert niet op mails en telefoontjes, tot groot verdriet van Alberto. „Ik zou mij niet hebben verzet tegen de keuze van mijn vrouw als ik zeker wist dat ze deze keuze weloverwogen had gemaakt.” Volgens hem ging het de weken voor Marta euthanasie pleegde redelijk goed met haar. „Ze verzekerde me dat alles goed ging en zei dat ze erg druk met haar werk was. Dat leek me een positief signaal.” De collega’s van Marta bevestigen dit.

Maar begin oktober besluit ze toch naar Zwitserland te gaan. Zeker drie dagen hoort Alberto niets van haar, want Marta laat haar telefoon en computer thuis. De afscheidsmail van zijn vrouw belandt in zijn spambox.

Pas nadat de urn met de as van zijn vrouw thuis wordt afgeleverd, komt Alberto erachter dat zijn vrouw haar plan toch heeft doorgezet. „Ik heb niet eens haar lichaam kunnen zien voor ze gecremeerd werd”, aldus Alberto. Hij is vooral boos omdat hij niet de kans heeft gekregen om afscheid van zijn vrouw te nemen.

Veel Italianen voor euthanasie naar Zwitserland

In Italië is euthanasie nog altijd niet legaal, ook al is een meerderheid van de Italianen voorstander van hulp bij zelfdoding. Veel Italianen gaan daarom naar Zwitserland.

