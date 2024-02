Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo staat het er nu voor rond explosie Rotterdam: broer vermiste waakt dag en nacht

Op dit moment zijn er nog twee mensen vermist na explosie en felle brand in Rotterdam-Zuid maandagavond. De broer van één van de vermisten is voortdurend aanwezig. „Het is heel moeilijk”, vertelt hij aan een verslaggever van persbureau ANP.

Er is de hele nacht gewerkt aan de afbraak van het zwaar gehavende gebouw. Ilyas (22) en Moustafa (33) zijn nog altijd vermist. De overleden 43-jarige Kamran werd gisteren door zijn eigen familie onder het puin vandaan gehaald. Het is echter niet de bedoeling dat mensen zelf naar de vermisten gaan zoeken, en dus was de ME de hele nacht aanwezig. Het zou te gevaarlijk zijn om het pand zelf te betreden.

Over de oorzaak van de explosie werd onlangs veel gespeculeerd.

Nog altijd twee vermisten bij plek explosie Rotterdam

De broer van de vermiste begrijpt echter wel dat sommige familieleden gisteren zelf zijn gaan zoeken. „Ik voel me machteloos, had zelf ook wel over dat hek willen klimmen”, zegt hij. Hij weet waar het lichaam van zijn broer ongeveer moet liggen. Zijn broer werkte in een van de garages, net als de andere vermiste.

De broer is, net als anderen die op zoek zijn naar een vermiste, bang dat er alleen maar meer puin op zijn broer terechtkomt. Hij snapt niet dat het zo langzaam gaat. „Maar wat kun je doen?”

Zoektocht naar vermisten ‘begint hopelijk in de middag’

De Rotterdamse politie hoopt in de loop van vanmiddag te kunnen beginnen met het onder het puin zoeken naar de twee mensen die nog vermist zijn.

De ontmanteling van het pand aan de Schammenkamp, in de Zuidwijk, verloopt voorspoedig, zegt een politiewoordvoerder. „We zijn nu bezig het laatste gevaarlijke deel voorzichtig weg te halen. Als dat klaar is, is het veilig en kunnen de hulpverleners het terrein op. Een exacte tijd kan ik nog niet noemen.”

„We hebben zeker wel een vermoeden waar de twee vermisten liggen. En daar beginnen we met zoeken”, zegt de woordvoerder. „Maar dan nog kun je er absoluut niet zeker van zijn of ze daar ook liggen. Er is een hevige explosie geweest, gevolgd door een brand. Er kan nog van alles zijn gebeurd.”

Twee aanhoudingen

Afgelopen nacht was het onrustig bij de plek van de explosie in Rotterdam. Twee mannen zijn aangehouden, laat de politie weten. Ze probeerden langs of over de hekken te klimmen waarmee het gebied is afgezet.

Een deel van de omstanders ging de confrontatie aan met de ME en de politie uit onvrede over de ontmantelingswerkzaamheden. „We hebben gesprekken gevoerd met de familie en ze uitgelegd dat we dezelfde prioriteit hebben, namelijk het terugvinden van de slachtoffers. Een groot deel begreep dat, maar sommigen niet toen de werkzaamheden werden hervat”, aldus de woordvoerder die zegt dat er „alle begrip is voor de emoties” die leven bij de familie.

